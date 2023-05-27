Скандальный Анатолий Тимощук подделывал документы ради румынского паспорта - СМИ

Тимощук ради паспорта пытался доказать, что его бабушка родилась в 1929 году на территории тогдашнего Королевства Румынии, пишут СМИ.

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Тимощук, румынский паспорт / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Скандальный футболист и бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук пытался при помощи поддельных документов получить паспорт гражданина Румынии. Об этом сообщает портал ТСН со ссылкой на собственные источники.

Журналисты предполагают, что таким образом Тимощук пытается обойти санкции, которые на него наложил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины − после того, как тот поддержал военную агрессию России против нашей страны.

Тимощук якобы подал в миграционную службу Румынии пакет документов, в котором пытался доказать, что его бабушка родилась в 1929 году на территории тогдашнего Королевства Румынии. Правда, журналисты утверждают, что в украинских реестрах такой родственницы у экс-футболиста нет в принципе.

"Ну, какие румыны, вы что? У него одна бабушка живет в квартире над родителями Толика. До этого жила в Нововолынске, потому что дед шахтер. Все с Волыни", – утверждает бывшая супруга Анатолия Надежда Навроцкая.

Пока неизвестно, какое решение по поводу бумаг приняли румынские власти, однако, по украинскому законодательству, Тимощуку грозит уголовное преследование за подделку документов.

Напомним, ранее экс-футболист и капитан киевского "Динамо" Николай Морозюк, работающий сейчас на Кипре спортивным директором клуба "Красава Ипсонас" российского блогера Евгения Савина, заявил, что за границей находиться спокойнее, чем в Украине.

"Знаешь, когда уже уезжаешь в другую страну, то чуть-чуть отходишь. Все оно как-то притупляется, становишься более спокойным. Там ты все время в стрессе. Когда я находился в одном из самых безопасных регионов и слышал, что в четырех километрах от тебя прилетает шесть ракет... И ты в панике бежишь с родителями в подвал... Наблюдаешь это все, мониторишь соцсети, перезваниваешься с друзьями… Это страшно. Ужас", – сказал Морозюк.

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