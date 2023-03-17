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Знаменитый футболист украинской сборной сбежал на Кипр и заявил, как ужасно жить в Украине

17 марта 2023, 18:46
Николай Морозюк признался, что у него была возможность вернуться в Украину.
Футболист Николай Морозюк
Футболист Николай Морозюк / dynamomania.com

Экс-футболист и капитан киевского "Динамо" Николай Морозюк, работающий на Кипре спортивным директором клуба "Красава Ипсонас" российского блогера Евгения Савина, поделился своими мыслями о войне.

Экс-футболиста сборной Украины заявил, что за границей находиться спокойнее, чем в Украине.

"Знаешь, когда уже уезжаешь в другую страну, то чуть-чуть отходишь. Все оно как-то притупляется, становишься более спокойным. Там ты все время в стрессе. Когда я находился в одном из самых безопасных регионов и слышал, что в четырех километрах от тебя прилетает шесть ракет... И ты в панике бежишь с родителями в подвал... Наблюдаешь это все, мониторишь соцсети, перезваниваешься с друзьями… Это страшно. Ужас", – сказал Морозюк.

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Николай признался, что у него была возможность вернуться в Украину.

"Но я не мог поехать с семьей. Есть моменты, которые просто не позволяют жить в тех условиях, которые сейчас у нас. Это уже невозможно. Я мог только поехать один. Но жить без семьи в Украине было бы не совсем правильно", – добавил 35-летний полузащитник.

Стоит отметить, что Морозюк 1 сентября прошлого года подписал контракт с "Красавой" по системе 1+1 как футболист, но через несколько недель решил завершить карьеру игрока, продолжив работать менеджером.

Николай выступал в молодежных сборных Украины разных возрастов, сыграл 14 матчей за национальную сборную и забил 1 гол.

Ранее писали, как российский спортсмен и серебряный призер Олимпиады-2014 по санному спорту Владислав Антонов получил повестку в армию по мобилизации.

По словам главного тренера сборной России Артема Петракова, Антонов должен был лететь из Красноярска на тренировочный сбор в Сочи, однако за 2 дня получил уведомление, что необходимо явится в военкомат. Спортсмен в панике спросил, что ем уделать.

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футбол война в Украине Николай Морозюк
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