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"Там не бомбят": футболист сборной России огорошил заявлением об Украине

15 марта 2023, 20:23
Канчельскис заявил, что будет уговаривать мать покинуть Украину, а также подчеркнул, что "у нее все нормально".
Война в Украине, российский футболист
Российский футболист / pixabay, скриншот

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис признался, что его мама отказывается уезжать из Кропивницкого в Москву.

Экс-футболист киевского "Динамо", донецкого "Шахтера" и "Манчестер Юнайтед" цинично отметил, что его родной город не подвергается ракетным ударам, хотя в июле прошлого года в городе из-за атаки оккупантов погибли пять человек.

В интервью росСМИ Канчельскис заявил, что будет уговаривать мать покинуть Украину, а также подчеркнул, что "у нее все нормально".

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"Сегодня мы созванивались. У нее все нормально. Кировоград (так он называет Кропивницкий. – ред.) находится в средней части Украины – там не бомбят. Неприятны эти сирены постоянно. Жива-здорова. Мы с сестрой хотели, чтоб она поехала в Израиль, но она уже в возрасте и сказала, что никуда не поедет. В Москву она тоже не поедет. Раньше она приезжала в гости. Ну что, мы уговаривать будем. Конечно, пытаемся донести, но не хочет", – сказал Канчельскис.

Ранее писали, как российский спортсмен и серебряный призер Олимпиады-2014 по санному спорту Владислав Антонов получил повестку в армию по мобилизации.

По словам главного тренера сборной России Артема Петракова, Антонов должен был лететь из Красноярска на тренировочный сбор в Сочи, однако за 2 дня получил уведомление, что необходимо явится в военкомат. Спортсмен в панике спросил, что ем уделать.

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