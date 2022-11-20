"Сборище дровосеков": сборная России по футболу опозорилась в "позорном матче"

Сборная РФ по футболу / скриншот

Сборная России по футболу провела товарищеский матч против команды Узбекистана. Из-за масштабного вторжения войск России в Украину практически всем российским спортсменам запретили принимать участие в международных соревнованиях.

Сборную Россию отстранили от дальнейшего участия в отборе на Чемпионат мира 2022, Чемпионат Европы и запретили российским клубам выступать с Лиге чемпионов.

Так, накануне сборная страны-агрессора сыграла вничью в товарищеском матче с командой Узбекистана. Поединок в Ташкенте завершился со счетом 0:0.

Это стало второй подряд нулевой ничьей для россиян. Несколькими днями ранее с таким же счетом завершилась игра против Таджикистана. За два поединка суммарно сборная России нанесла 7 ударов в створ ворот соперников.

Российские болельщики после финального свистка не смогли сдержать эмоций, взорвавшись гневными комментариями.

"Так будет не только в футболе, пока весь прогрессивный мир будет вместе на празднике жизни. Чего стоят наши российские футболеры без легионеров показывают матчи с таджикам и узбеками . Никакой разницы в классе. Сборище контуженных дровосеков", – пишут юзеры.

Пользователи сочувствуют комментатору, которому приходится работать на таком низкосортном футболе и признаются, что России нечего делать на чемпионате мира, который 20 ноября стартовал в Катаре.

Напомним, Украина вместе с Испанией и Португалией подала совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году.

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