Перепугались ракет: сборная Польши по футболу летела в Катар в сопровождении истребителей

Сборная Польши / twitter.com/mblaszczak

Сборная Польши по футболу, после последних событий, отправилась на чемпионат мира в Катар в сопровождении истребителей F-16.

Сообщается, что из соображений безопасности, команду сопровождали истребители министерства обороны Польши.

Соответствующее видео, которое моментально завирусилось в интернете (5,8 млн просмотров), было опубликовано на странице Польского футбольного союза (PZPN) в социальной сети Twitter.

"До южной границы Польши нас сопровождали самолеты F-16! Спасибо и поздравляем пилотов", – говорится в описании к ролику.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак также опубликовал снимок с неба над страной.

"Наши игроки отправляются на чемпионат мира в Катар. Их сопровождают до границы польские F-16. Удачи!", - написал он в соцсети.

Польша на Чемпионате мира 2022

На групповом этапе ЧМ-2022 польская сборная сыграет с командами Мексики, Саудовской Аравии и Аргентины.

Капитан сборной Польши Роберт Левандовски на матчи турнира будет выходить с повязкой в цветах Украины, которую ему презентовал легендарный футболист Андрей Шевченко.

Ракета упала в Польше

15 ноября Россия устроила масштабную ракетную атаку на Украину. Одна из ракет упала в Польше. Там прогремел взрыв. Две ракеты ударили по селу Пшеводув, которое расположено в 10 км от границы с Украиной. В результате погибли два человека.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Польше и заявил, что это все провоцирует существенную эскалацию, реагировать нужно немедленно. Зеленский призвал "поставить на место террориста".

Вместе с тем в РФ продолжают врать и хотят избежать ответственности, заявляя, что они якобы к этому "не причастны". Там утверждают, что оккупанты якобы даже не пытались ударить по каким-то целям вблизи украинско-польской границы.

Самолет НАТО, который находился в воздушном пространстве Польши 15 ноября, отследил ракету, упавшую на территории страны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на военного представителя Альянса.

Президент США Джо Байден назвал "маловероятным" запуск ракеты, которая привела к взрывам и гибели людей в Польше, из России.

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