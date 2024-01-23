"За три рубля маму продаст": бывшая Тимощука рассказала, как он лжет детям по поводу РФ

Бывшая жена скандального футболиста Анатолия Тимощука призналась, как дочери Миа и Ноа смеются над отцам из-за его постоянной лжи.

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По словам Надежды Навроцкой, Анатолий Тимощук детям лжет регулярно / коллаж Главред, фото УНИАН и dynamo.kiev.ua

Скандальный футболист и бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук очень давно отличался знатной алчностью ‒ даже в общении с собственными детьми. Об этом рассказала бывшая супруга спортсмена Надежда Навроцкая в интервью порталу NV.

Как говорит женщина, Миа и Ноа уже не один год растут без отцовского внимания в Германии с мамой.

"Он с ними мало общается. Анатолий не приезжает к детям где-то с 2017 или 2018 года. Хотя может звонить им два раза в неделю по решению суда. Он же хотел у меня забрать их вообще. По российской схеме своей. Он якобы прошел тесты у какого-то психолога в дни, когда Тимощука даже в России не было. Потом приезжал сюда и говорил ‒ я нормальный, а ее надо проверить. В Германии такое не пройдет, это не Россия. Меня никаких прав не лишили, но ему установили этот режим общения с детьми — звонки два раза в неделю. Хотя до этого у него не было режима никакого, общайся сколько хочешь. Теперь иногда звонит дочерям. Дети берут иногда трубку. Я стараюсь, чтобы они брали трубку, когда слышу, потому что он на домашний телефон звонит. Потому что я должна побуждать детей общаться с отцом по закону. Я говорю детям взять трубку, но когда детям говоришь "надо", то вы понимаете, что дети делают? Наоборот. Они не очень хотят с ним говорить. Иногда задают какие-то вопросы, а он какую-то ерунду там говорит. Анатолий почти не поздравляет их с днем рождения. Хотя раз, по-моему, недавно поздравлял. Просто по телефону, ни подарков, ни ничего. Например, соседи немцы шлют подарки нашим детям или деньги в конверте", ‒ сказала Надежда.

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По словам женщины, Тимощук регулярно обманывает дочерей – по любому поводу.

"А от папы вообще ноль, годами. Плюс он их постоянно обманывает. Говорит: я вам куплю iPad, а они просто уже смеются над ним. Как-то, когда война началась, то они спрашивали за кого он. А Тимощук говорил, что он не за Россию. Он им набрешет, что-нибудь и все. Но он такой, какой он есть. Поэтому что сделаешь? Мы это спокойно воспринимаем. Понимаете, им уже 13−14 лет. Если нет его в их жизни, то и нет. У них уже другая жизнь. […] Он детям обещает на Рождество подарить iPad, и он их обманывает, ну что вы хотите, ну какая Украина для него? Мне кажется, он за три рубля маму родную продаст. Ему сейчас комфортно там. Он будет использован Россией позже, а он не понимает или не осознает этого. Или ему пофиг", ‒ сказала женщина.

Напомним, в мае прошлого года портал ТСН со ссылкой на собственные источники сообщил, что скандальный футболист и бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук пытался при помощи поддельных документов получить паспорт гражданина Румынии.

Журналисты предполагают, что таким образом Тимощук пытается обойти санкции, которые на него наложил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины − после того, как тот поддержал военную агрессию России против нашей страны.

До того ранее экс-футболист и капитан киевского "Динамо" Николай Морозюк, который тогда работал на Кипре спортивным директором клуба "Красава Ипсонас" российского блогера Евгения Савина, заявил, что за границей находиться спокойнее, чем в Украине.

"Знаешь, когда уже уезжаешь в другую страну, то чуть-чуть отходишь. Все оно как-то притупляется, становишься более спокойным. Там ты все время в стрессе. Когда я находился в одном из самых безопасных регионов и слышал, что в четырех километрах от тебя прилетает шесть ракет. И ты в панике бежишь с родителями в подвал. Наблюдаешь это все, мониторишь соцсети, перезваниваешься с друзьями. Это страшно. Ужас", – сказал Морозюк.

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