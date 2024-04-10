Удары по НПЗ России: в НАТО вступились за Украину на фоне неодобрения США

Столтенберг подчеркнул, что именно Россия начала кровавую войну против Украины, а ВСУ реализуют право на самооборону.

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Украина бьет по НПЗ России / Коллаж Главреда. Фото: T.ME/YURI_ZAPALATSKIY, скриншот видео

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает оправданными удары Украины по нефтеперерабатывающей промышленности России - на фоне критики этих атак со стороны Соединенных Штатов.

На пресс-конференции 10 апреля в Брюсселе Столтенберг отметил, что Украина имеет полное право на самооборону в условиях ведения Россией жестокой войны.

Каждый член НАТО решает самостоятельно, как предоставлять Украине помощь, при этом сам Столтенберг поддерживает передачу Киеву дальнобойного вооружения.

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Право на самооборону не предусматривает немедленное втягивание кого-то из членов НАТО в войну с Россией, напомнил он.

Столтенберг подчеркнул, что Украина в рамках реализации права на самооборону может наносить удары по военным объектам противника, в том числе и на его территории.

Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

США против ударов Украины по НПЗ россиян - главное

Министр обороны США Ллойд Остин призвал Украину "вместо атак на российские НПЗ сосредоточиться на тактических и оперативных целях, которые могут повлиять на ситуацию непосредственно на поле боя".

По мнению Америки, эти удары могут повлиять на энергетическую ситуацию в мире.

"Эти атаки могут иметь опосредованные последствия для глобальной энергетической ситуации. Украине лучше идти по тактическим и оперативным целям, которые могут непосредственно повлиять на текущие бои", - сказал Остин комитету Сената по вооруженным силам во вторник, 9 апреля.

Но вскоре Соединенным Штатам дали понять, что атаки на нефтеперерабатывающие заводы страны-агрессора продолжатся. Как отмечали в SPRAVDI, российские НПЗ - законные военные цели, ведь являются источником финансирования и материального обеспечения российской агрессии против Украины.

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что Украина, согласно договоренностям с партнерами, "ни разу не атаковала российскую территорию западным оружием".

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