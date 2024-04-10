УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Удары по НПЗ России: в НАТО вступились за Украину на фоне неодобрения США

Яна Ставская
10 апреля 2024, 22:11
Столтенберг подчеркнул, что именно Россия начала кровавую войну против Украины, а ВСУ реализуют право на самооборону.
Удары по НПЗ России: в НАТО вступились за Украину на фоне неодобрения США
Украина бьет по НПЗ России / Коллаж Главреда. Фото: T.ME/YURI_ZAPALATSKIY, скриншот видео

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает оправданными удары Украины по нефтеперерабатывающей промышленности России - на фоне критики этих атак со стороны Соединенных Штатов.

На пресс-конференции 10 апреля в Брюсселе Столтенберг отметил, что Украина имеет полное право на самооборону в условиях ведения Россией жестокой войны.

Каждый член НАТО решает самостоятельно, как предоставлять Украине помощь, при этом сам Столтенберг поддерживает передачу Киеву дальнобойного вооружения.

видео дня

Право на самооборону не предусматривает немедленное втягивание кого-то из членов НАТО в войну с Россией, напомнил он.

Столтенберг подчеркнул, что Украина в рамках реализации права на самооборону может наносить удары по военным объектам противника, в том числе и на его территории.

Удары по России

Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

США против ударов Украины по НПЗ россиян - главное

Министр обороны США Ллойд Остин призвал Украину "вместо атак на российские НПЗ сосредоточиться на тактических и оперативных целях, которые могут повлиять на ситуацию непосредственно на поле боя".

По мнению Америки, эти удары могут повлиять на энергетическую ситуацию в мире.

"Эти атаки могут иметь опосредованные последствия для глобальной энергетической ситуации. Украине лучше идти по тактическим и оперативным целям, которые могут непосредственно повлиять на текущие бои", - сказал Остин комитету Сената по вооруженным силам во вторник, 9 апреля.

Но вскоре Соединенным Штатам дали понять, что атаки на нефтеперерабатывающие заводы страны-агрессора продолжатся. Как отмечали в SPRAVDI, российские НПЗ - законные военные цели, ведь являются источником финансирования и материального обеспечения российской агрессии против Украины.

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что Украина, согласно договоренностям с партнерами, "ни разу не атаковала российскую территорию западным оружием".

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине НАТО новости США ВСУ НПЗ Йенс Столтенберг война России и Украины
Реклама

Главное за день

Войска РФ нанесут удар на четырех направлениях: в СНБО раскрыли планы Путина

Войска РФ нанесут удар на четырех направлениях: в СНБО раскрыли планы Путина

22:31 Украина
Удары по НПЗ России: в НАТО вступились за Украину на фоне неодобрения США

Удары по НПЗ России: в НАТО вступились за Украину на фоне неодобрения США

22:11 Украина
У Украины будут хорошие шансы в войне: в США сказали, что для этого нужно

У Украины будут хорошие шансы в войне: в США сказали, что для этого нужно

21:09 Мир
Все главные новости

Популярное

Внук Пугачевой впервые публично показал свою позицию россиянам 18759

Внук Пугачевой впервые публично показал свою позицию россиянам

Российские НПЗ продолжают гореть 2811

Российские НПЗ продолжают гореть

Есть только одно средство: как можно сбивать дальнобойные бомбы РФ – эксперт 1905

Есть только одно средство: как можно сбивать дальнобойные бомбы РФ – эксперт

Врач назвала эффективный метод, как быстро заснуть: такой способ удивит 1602

Врач назвала эффективный метод, как быстро заснуть: такой способ удивит

Последние новости

22:46

Россияне в Крыму панически перемещают склады БК: партизаны раскрыли причину

22:42

Соломия Витвицкая показала редкое фото отца: "Вспомнили прошлые времена"

22:31

Войска РФ нанесут удар на четырех направлениях: в СНБО раскрыли планы Путина

22:11

Удары по НПЗ России: в НАТО вступились за Украину на фоне неодобрения США

21:34

США считают НПЗ России "гражданской" инфраструктурой: скандальное заявление

Тень войны. Как Евразия готовится к Третьей мировой и какова участь УкраиныТень войны. Как Евразия готовится к Третьей мировой и какова участь Украины
21:30

"И это не впервые": Екатерина Репяхова показала синяк на лице от Павлика

21:09

У Украины будут хорошие шансы в войне: в США сказали, что для этого нужно

21:07

"Без поддержки Украина может проиграть": топ-генерал сделал заявление о войне в Украине

20:02

РФ атаковала Одесскую область ракетами: прилет по АЗС, есть погибшие среди детей

Реклама
19:57

В Минобороны объяснили, почему демобилизацию убрали из законопроекта о мобилизации

19:48

В Китае сделали новое заявление о войне в Украине и сотрудничестве с Россией

19:26

В сети завирусились якобы слова Фреймут об уклонистах: соцсети звезды штурмуют

19:00

НАТО и США бьют тревогу: Украина не может ждать, нужны ПВО и боеприпасы

18:46

В Украине резко изменилась цена на основной элемент борщевого набора: что произошло

18:28

Если не остановить Путина, Риск Третьей мировой вырастет - Курт Волкер

18:13

"Мы поломаем хребет Путину": Зеленский назвал два условия усиления на поле боя

18:05

США требуют не бить по НПЗ на России: как вообще это воспринимать?мнение

18:03

Об этом молчат производители: из чего делают крабовые палочки - факт впечатляетВидео

18:01

Обобрала мужа до нитки: молодая жена престарелого Петросяна совершила немыслимое

17:58

Цены на продукты в Украине снова начали скакать: на что придется раскошелиться

Реклама
17:44

Оккупанты взяли под контроль посадки между Тоненьким и Уманским - DeepState

17:39

Мокрая футболка и микро бикини: Кардашьян поразвлекалась на пляже

17:37

Наведет порядок: Алла Пугачева едет в Россию - причина

17:30

Раду Поклитару прокомментировал роман с Натальей Могилевской

17:24

Сын Шевченко в сборной Украины: тренер рассказал, что происходит

17:23

НПЗ России - законные цели: в Украине ответили на просьбу США не бить по заводам РФ

17:15

Мясом там только пахнет: из чего делают сухой корм

17:03

Прорвались ли войска РФ в Часов Яр: в ВСУ сделали заявление

16:51

Почти половина украинцев готова доверить после войны власть партии военных - опро

16:39

Удар по авиазаводу в России: появились кадры повреждения "особого" предприятия

16:22

Популярный ведущий впервые после развода показался с новой девушкой

16:06

Как отличить настоящий виски от подделки: что делать, чтобы не попасть впросак

15:57

В СМИ снова "заговорили" о мобилизации украинских женщин: что говорят власти

15:42

Сколько украинцев верит в победу и когда ее ждут: результаты опроса Центра Разумкова

15:40

Есть погибшие и раненые: РФ нанесла удары по Харьковщине, разрушена поликлиника

15:40

Температура резко снизится: на ряд областей Украины надвигается похолодание

15:33

Шикарный салат на Пасху: рецепт просто пальчики оближешьВидео

15:10

Будут стоять до конца: Терехов сделал прогноз насчет наступления РФ на Харьков

15:02

Ведущая шоу Танці з зірками беременна первенцемВидео

14:53

Резала и колола: российская актриса-путинистка Васильева изуродовала свое лицо

Реклама
14:51

"За" - 281 депутат: Рада поддержала законопроект о мобилизации осужденных

14:10

Падение вертолета Ка-27 в Крыму: в ВМС ВСУ назвали неожиданную причину

14:07

Штрафы до 204 тысяч и тюрьма за отказ от прохождения ВЛК: как Кабмин хочет ужесточить мобилизацию

13:42

Из-за боевых потерь: британская разведка раскрыла "хотелки" Кремля по мобилизации

13:30

Евровидение-2024: букмекеры выдали оптимистичный прогноз для Украины

13:11

Из-под завалов достали тела матери и ребенка: оккупанты ударили по дому в КонстантиновкеФото

13:10

Стратегический город под угрозой: РФ выбрала новую цель для наступления - офицер ВСУ

13:09

Изменял налево и направо: внук Елизаветы II расстался со своей избранницей

13:06

Суд в ЕС снял санкции с российских миллиардеров Авена и Фридмана

12:27

Как вовремя уйти на пенсию: что нужно сделать украинцам

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Тесты по картинкеГоловоломкиОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять