Поляки полностью разблокировали границу с Украиной: фуры с зерном не будут пускать

Известно, что на въезд в Польшу не будут пропускать грузовики, которые перемещают зерновые культуры.

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Поляки разблокировали границу / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: видео

В Государственной пограничной службе сообщили, что в понедельник, 29 апреля, польские протестующие прекратили блокирование движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Гребенное - Рава-Русская". Поэтому разблокировали все пункты пропуска на границе с Украиной.

"В пункте пропуска "Рава-Русская - Гребенное" возобновилось движение грузовиков. Польские фермеры прекратили блокирование. Оформление и пропуск через границу в двух направлениях осуществляется в обычном режиме", - говорится в сообщении ГПСУ.

Однако, на въезд в Польшу не будут пропускать грузовики, которые перемещают зерновые культуры, передает "Еспресо".

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"Данный вид груза может следовать по территории Польши исключительно в режиме транзита", - добавили в ГПСУ.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины сообщили, что поляки ночью разблокировали все пункты пропуска на границе с Украиной.

Переговоры между министерствами и ассоциациями будут продолжаться и в дальнейшем. Стороны договорились ежемесячно обмениваться цифрами по транзиту сельскохозяйственной продукции, чтобы контролировать ситуацию. Следующая встреча министров сельского хозяйства Украины и Польши запланирована на 7 мая, на ней обсудят условия сотрудничества летом.

Почему бастуют польские фермеры Польские фермеры уже несколько месяцев блокируют границы между Украиной и Польшей. Протестующие требуют запретить импорт украинской агропродукции и выступают против "Европейского зеленого курса" (пакет инициатив, направленный на то, чтобы поставить ЕС на путь экологической трансформации). Политолог Олег Саакян считает, что первопричиной забастовок среди польских аграриев является политический фактор. По его словам, за протестами стоят не только и не столько фермеры, сколько праворадикальная партия Конфедерация. Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак также уверен, что "акция польских фермеров не столько экономическая, сколько политическая, которая была организована и профинансирована Россией", передают Факты ICTV. В МИД Польши признали, что "пропутинские агенты" хотят захватить протестные движения фермеров на польско-украинской границе.

Напомним, что польские фермеры завершили блокаду - движение транспорта возобновили на еще одном ПП. Пропуск автобусов, легковых и грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном порядке, отметили украинские пограничники.

Денис Шмыгаль прямо высказался о блокаде границы. Сейчас ситуация на польско-украинской границе остается контролируемой. Он отметил, что на инциденты с украинским зерном имеет значительное влияние Россия.

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