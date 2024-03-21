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Польские фермеры завершили блокаду: движение транспорта возобновили на еще одном ПП

Руслана Заклинская
21 марта 2024, 22:56
Пропуск автобусов, легковых и грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном порядке, отметили украинские пограничники.
Польские фермеры завершили блокаду: движение транспорта возобновили на еще одном ПП
Польские фермеры разблокировали пункт пропуска "Зосин-Устилуг" / Колаж: Главред, фото: ГПСУ, ua.depositphotos.com

В четверг, 21 марта, польские протестующие завершили митинг на направлении пункта пропуска "Зосин - Устилуг" и разблокировали движение грузовиков. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Украинские пограничники сообщили, что польские фермеры завершили свой митинг перед пунктом пропуска "Зосин", что позволило восстановить автомобильное движение.

"В 21.10 получена информация от пограничной стражи Республики Польша о завершении польскими фермерами действий по блокированию движения для грузовых транспортных средств перед польским ПП "Зосин", - отметили в Госпогранслужбе.

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По данным пограничников, пропуск автобусов, легковых и грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном порядке. Ранее польские пограничники сообщили, что протестующие временно разблокируют пункт пропуска "Зосин-Устилуг" 21 марта.

Почему польские фермеры блокируют границу?

20 февраля польские фермеры начали полную блокаду границы с Украиной. Основной проблемой бастующие называют "неконтролируемый приток товаров из Украины, импортируемых при открытии границы ЕС с этой страной".

За все время "пограничных" забастовок произошло несколько громких инцидентов, когда демонстранты высказывали антиукраинскую позицию и бросались на украинские фуры. В Украине считают, что российские спецслужбы могут быть причастны к акциям протеста.

Блокада границы поляками

Напомним, 23 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с министрами прибыл на польскую границу для урегулирования вопроса с блокадой. Однако польское правительство не приехало на встречу. Поэтому Шмыгаль опубликовал обращение к Польше, в котором объяснил позицию Украины. Также украинское правительство предложило план решения блокады, который состоит из 5 пунктов.

Как сообщал Главред, проблемой польских фермеров является экспорт аграрной продукции из России и Беларуси через Украину. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что более 90% украинского экспорта идет морем или через дунайские порты. Он считает блокирование границы польскими аграриями "бессмысленным" и верит, что польские аграрии поймут причины своих бед.

Кроме этого, 20 марта протестующие начали блокирование движения автобусов на пункте пропуска "Медика-Шегини". Но 21 марта поляки прекратили блокаду на этом направлении. Однако остаются заблокированными три других направления на границе с Польшей: "Ягодин", "Угринов" и "Рава-Русская".

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