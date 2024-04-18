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НАТО должно подготовиться: генерал Бундесвера сказал, когда РФ может напасть

Руслана Заклинская
18 апреля 2024, 19:14
Для наступления на НАТО россияне сначала должны восстановить силы после войны в Украине, заявил генерал-лейтенант Карстен Бройер.
НАТО должно подготовиться: генерал Бундесвера сказал, когда РФ может напасть
Россия может напасть на НАТО после войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, nato.int, скриншот

Россия может быть готова к военному нападению на страны-члены НАТО через пять-восемь лет. Однако сначала российским оккупантам нужно восстановить силы после войны в Украине. Об этом заявил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер, пишет Reuters.

"К тому времени, согласно нашему анализу, Россия восстановит свои силы до такой степени, что станет возможным нападение на территорию НАТО... Я не говорю, что это произойдет, но это возможно", - сказал генерал Бройер.

Генерал отметил, что Россия продолжает производить большое количество военной техники, но не всю эту технику отправляет на передовую в Украину. По его словам, Россия может быть готова для нападения на страны-члены НАТО "через пять-восемь лет". Поэтому Бройер считает, что "в 2029 году мы должны быть готовы".

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Что известно о НАТО?

НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.

Согласно уставным документам Альянса главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.

7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию, и теперь Североатлантический альянс имеет союз с 32 государствами.

Угроза войны России и НАТО - новости по теме

Напомним, немецкие спецслужбы прогнозируют нападение на территорию стран-членов НАТО с 2026 года. Россия активно готовится к конфликту с Западом, меняет структуру своей армии, передвигает войска и размещает ракеты на западе страны. Такие действия могут привести к удвоению военной мощи России в течение следующих пяти лет.

Также Латвия, Литва и Эстония обеспокоены возможным нападением России. Прогнозируют два сценария: агрессию, если Украина проиграет, и гибридные атаки, если Украина и Запад выстоят.

Как сообщал Главред, заместитель командира Marcom НАТО вице-адмирал Дидье Малетер предупреждает об угрозе, которую представляют для Европы и Северной Америки российские атаки на подводную инфраструктуру, в частности трубопроводы и кабели электропередач. Он отмечает, что РФ разработала средства гибридной войны под водой, чтобы подорвать европейскую экономику.

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