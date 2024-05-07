Россия атакует ночью: в ВСУ раскрыли подготовку РФ к массированному удару по Украине

Граждан просят соблюдать правила безопасности - в частности реагировать на воздушные тревоги.

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Воздушная тревога в Украине - РФ готовится к новым ударам / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, скриншот видео, Силы обороны Юга

Российские оккупанты наносят массированные удары по Украине преимущественно ночью. Следующую атаку врага стоит ждать "в любой день", высказался в эфире Киев24 спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

По его словам, ночными пусками ракет и дронов страна-агрессор надеется усложнить работу нашим противовоздушным войскам.

"Преимущественно мы это видим ночью, потому что враг рассчитывает на то, что именно в это время суток труднее работать нашим силам ПВО. Однако мы видим, что даже ночью достаточно хорошие результаты. Да, есть, конечно, проблемы с дефицитом систем противовоздушной обороны, которые противостоят, в частности, таким ракетам, как "Кинжал", - сообщил Евлаш.

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Евлаш призвал граждан не расслабляться и реагировать на воздушные тревоги в ближайшие дни.

"Стоит быть готовыми в любой день. Независимо от того, это 7 мая или 9-е. Сейчас много вокруг этих дат идет дискуссий. Стоит быть бдительными и помнить, с кем мы имеем дело", - добавил представитель Воздушных сил.

Взрывы в Украине - Россия готовится к новым ударам

Скорее всего, враг планирует и готовится к проведению следующих атак, сообщали в Воздушных силах. В частности, враг снова активизировался, начав меньше использовать своих ракет различных типов, чтобы их накопить.

В США считают, что Россия наносит новые удары по Украине, прежде всего пытаясь помешать переброске западного вооружения на передовую. Агрессивная тактика РФ будет продолжаться, а война в ближайшее время вряд ли закончится, прогнозирует директор Национальной разведки США Аврил Хейнс.

Как писал The New York Times, российские оккупанты, вероятно, изменили подход к террористическим ударам по Украине, на что указывает атака кассетными боеприпасами центра Одессы. По мнению журналистов, отныне Россия будет пытаться нанести гражданскому населению еще больше страданий - включая удары по критической инфраструктуре.

Кто такой Илья Евлаш? Евлаш Илья - спикер Воздушных сил ВСУ, майор. Ранее был начальником пресс-службы ОСУВ "Хортица". Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ. Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика". Об этом сообщает Википедия. До призыва на службу в 2020 году работал корреспондентом на канале "Эспрессо".

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