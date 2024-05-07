Половина взорвалась в воздухе: РФ запускает неисправные ракеты от КНДР по Украине

В общем Россия запустила по Украине около 50 баллистических ракет от Северной Кореи, сообщили в Офисе генпрокурора.

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Половина выпущенных по Украине ракет из КНДР взорвалась в воздухе / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, kctv

Около половины северокорейских ракет, которые Россия использовала для ударов по Украине, не долетели до своих целей. Процент неисправности баллистических ракет от Северной Кореи является достаточно высоким. Об этом рассказали в Офисе генерального прокурора Украины в комментарии Reuters.

По данным Офиса, прокуроры изучили обломки 21 из примерно 50 северокорейских баллистических ракет, которые Россия выпустила по Украине с конца декабря до конца февраля.

"Около половины северокорейских ракет сбились с запрограммированной траектории и взорвались в воздухе, в таких случаях обломки не были найдены", - сообщили в Офисе генпрокурора. видео дня

Как отметили, последний запуск россиянами северокорейской ракеты KN-23 по Украине состоялся 27 февраля. Общее количество зафиксированных пусков соответствует данным разведки, по которым Северная Корея поставила России около 50 баллистических ракет. Эти ракеты запустили из западных регионов России, в частности из Белгородской, Воронежской и Курской областей.

Ракеты направляли по разным регионам Украины. Тремя ракетами оккупанты атаковали Киев и прилегающие к нему районы. Другие запустили по Харьковской, Полтавской, Донецкой и Кировоградской областях.

В результате атак, которые начались 30 декабря 2023 года, погибли 24 человека, 115 получили ранения. Также повреждены жилые дома и промышленные объекты. Украина выясняет, направила ли Северная Корея своих инструкторов в Россию для наблюдения за пусками баллистических ракет.

Что нужно знать о Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

КНДР передает РФ свои ракеты - ими бьют по Украине

Как сообщал Главред, координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 4 января сообщил, что Россия применила на поле боя против ВСУ ракеты, которые она получила от Северной Кореи. Он отметил, что 30 декабря оккупанты запустили минимум одну такую ракету по территории Украины.

Также американское издание The Washington Post, ссылаясь на источники в правительстве США, сообщило, что Северная Корея могла передать России несколько десятков баллистических ракет для ударов по Украине. Их оккупанты используют для атак на украинские города и инфраструктуру.

Кроме этого, использование Россией северокорейских ракет в войне против Украины дает режиму Ким Чен Ына уникальную возможность проверить свое оружие в реальных боевых условиях, сообщает Bloomberg. Война позволяет Северной Корее получить ценную информацию по техническим вопросам и самим боеприпасам.

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