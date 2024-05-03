Залп в 60 ракет: Жданов назвал вероятные даты массированных обстрелов

На сегодня сложно прогнозировать даты ракетных ударов РФ по Украине, подчеркнул Олег Жданов.

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/ Коллаж фото Главред, Минобороны РФ

На сегодняшний день российская армия ограничена в своих возможностях наносить воздушные удары по Украине, заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Я бы сослался на генерала Буданова, который сказал, что у них ракет на несколько массированных обстрелов. Небольшое количество ракет", – подчеркнул он в комментарии ТСН.

Эксперт говорит о том, что на сегодня сложно прогнозировать даты ракетных ударов РФ по Украине.

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"Возможно, на Пасху ударят, 7 мая – инаугурация Путина, 9 мая у них "победа"... Так что здесь очень трудно сказать, когда", – отметил он.

Собеседник не исключает, что враг может наносить удары для того, чтобы постараться максимально поразить военную технику, которую Запад передает Украине.

"На Пасху будут большие скопления людей, особенно у церквей и других культовых сооружений. И это большой праздник — гражданские люди могут пойти на какие-то гуляния, просто на прогулку в город и может произойти как в Одессе. Одна ракета и большая трагедия", – не исключает он.

Олег Жданов считает, что сейчас российская армия не способна выпустить по Украине около 100 ракет во время одной атаки.

"Последние массированные удары показывают, что 50-60 ракет они могут не больше. А дальше уже там они дополняют дронами. И это разнотипные ракеты. То есть все, что есть, все пускают. В России не так уж много возможностей осталось по ракетным ударам", — добавил он.

Ракетные удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее появился тревожный прогноз по новым ракетным ударам. Российские оккупанты сознательно наносят ракетные удары по жилым домам и инфраструктуре Украины с целью уничтожения мирного населения, заявил военный эксперт, полковник запаса Петр Черник.

Напомним, в ВСУ объяснили ракетные удары по Украине. Российские захватчики не остановятся, пока не достигнут своих "целей", или пока ВСУ не сорвут их планы, сказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

Как сообщалось ранее, в Киеве усиливают безопасность на Пасху. В Киевской городской военной администрации предупредили об угрозе провокаций или ракетных обстрелов в этот день.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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