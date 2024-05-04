РФ мощно атакует Украину баллистическими ракетами: в ВСУ объяснили тактику россиян

Дмитрий Плетенчук отметил, что в первую очередь опасность заключается в применении ракетного вооружения с территории временно оккупированного Крыма.

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Россияне атакуют Украину баллистическими ракетами / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что россияне выбрали тактику баллистических атак по Украине из Крыма. В ВСУ рассказали, какими особенностями баллистического вооружения объясняется тактика оккупантов.

"Враг избрал тактику применения баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма. Это различные платформы. В первую очередь, конечно, это "Искандер-М", - отметил он в эфире телемарафона "Єдині новини".

По словам Плетенчука, такая тактика РФ, прежде всего, объясняется особенностями баллистического вооружения.

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"Эта платформа мобильная, она передвижная, соответственно время на развертывание у нее небольшое, это минуты, а на сворачивание - еще меньше. Поэтому, соответственно, выбрали они применять сейчас именно баллистику - и скорость другая, и время на реакцию меньше", - пояснил спикер.

Поэтому в первую очередь опасность заключается в применении ракетного вооружения именно с территории временно оккупированного Крыма, добавил Плетенчук.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке? Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 года). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Обстрел Украины: что известно

Напомним, что в ВСУ назвали цели ударов РФ. В ночь на 4 мая оккупанты ударили по Украине 13-ю беспилотными ударными летательными аппаратами после того, как последняя массированная атака дронов-камикадзе состоялась более месяца назад. Россияне довольно часто используют баллистику, например, по Одессе "Искандер-М".

РФ ударила ракетами и дронами, есть раненые и прилеты. Российские оккупанты ударили по Украине ракетами С-300 и дронами-камикадзе "Шахед" в ночь на 4 мая. Украинский генерал подчеркнул, что все 13 дронов защитники сбили в Харьковской и Днепропетровской областях.

Россия продолжает массированные удары по Украине. 29 апреля оккупанты ударили по набережной Одессы и раздавались взрывы в Харькове. РФ атаковала Харьков управляемыми авиабомбами (КАБ) и применила по набережной Одессы боеприпасы для уничтожения живой силы.

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