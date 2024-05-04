РФ мощно атакует Украину баллистическими ракетами: в ВСУ объяснили тактику россиян

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что россияне выбрали тактику баллистических атак по Украине из Крыма. В ВСУ рассказали, какими особенностями баллистического вооружения объясняется тактика оккупантов.
"Враг избрал тактику применения баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма. Это различные платформы. В первую очередь, конечно, это "Искандер-М", - отметил он в эфире телемарафона "Єдині новини".
По словам Плетенчука, такая тактика РФ, прежде всего, объясняется особенностями баллистического вооружения.
"Эта платформа мобильная, она передвижная, соответственно время на развертывание у нее небольшое, это минуты, а на сворачивание - еще меньше. Поэтому, соответственно, выбрали они применять сейчас именно баллистику - и скорость другая, и время на реакцию меньше", - пояснил спикер.
Поэтому в первую очередь опасность заключается в применении ракетного вооружения именно с территории временно оккупированного Крыма, добавил Плетенчук.
Что известно о Дмитрии Плетенчуке?
Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 года).
С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".
В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.
Обстрел Украины: что известно
Напомним, что в ВСУ назвали цели ударов РФ. В ночь на 4 мая оккупанты ударили по Украине 13-ю беспилотными ударными летательными аппаратами после того, как последняя массированная атака дронов-камикадзе состоялась более месяца назад. Россияне довольно часто используют баллистику, например, по Одессе "Искандер-М".
РФ ударила ракетами и дронами, есть раненые и прилеты. Российские оккупанты ударили по Украине ракетами С-300 и дронами-камикадзе "Шахед" в ночь на 4 мая. Украинский генерал подчеркнул, что все 13 дронов защитники сбили в Харьковской и Днепропетровской областях.
Россия продолжает массированные удары по Украине. 29 апреля оккупанты ударили по набережной Одессы и раздавались взрывы в Харькове. РФ атаковала Харьков управляемыми авиабомбами (КАБ) и применила по набережной Одессы боеприпасы для уничтожения живой силы.
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