Взрывы в двух областях: РФ ударила ракетами и дронами, есть раненые и прилеты

Российские оккупанты ударили по Украине ракетами С-300 и дронами-камикадзе "Шахед" в ночь на 4 мая.
В результате огневой работы украинские защитники уничтожили все ударные дроны врага, сообщил Командующий Воздушными Силами Николай Олещук.
По его данным, враг запустил дроны и ракеты с территории Белгородской области.
"В ночь на 4 мая 2024 года противник атаковал 13-ю ударными беспилотниками типа Shahed-131/136 и четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300. Все пуски производились из Белгородской обл РФ", - написал он.
Кто такой Николай Олещук
Николай Николаевич Олещук (род. 25 мая 1972, г. Луцк) — украинский военачальник, генерал-лейтенант. Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины (от 9 августа 2021). Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.
Неоднократно привлекался к выполнению боевых (служебных) задач в составе сил и средств антитеррористической операции и операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.
Во время полномасштабного российского вторжения генерал-лейтенант Николай Олещук организовал эффективную противовоздушную оборону Киева, Одессы, Львова, Днепра и т.д. Благодаря решениям генерал-лейтенанта удалось вывести из-под удара самолеты бригад тактической и транспортной авиации, провести успешное применение авиации, зенитных ракетных войск и не допущено господство вражеских самолетов в воздухе.
Украинский генерал подчеркнул, что все 13 дронов защитники сбили в Харьковской и Днепропетровской областях.
"В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины уничтожены 13 ударных беспилотников в Харьковской и Днепропетровской областях.", - добавил Олещук.
Взрывы в Харькове 4 мая - последние новости по теме
В ночь на 4 мая Харьковскую область атаковали вражеские беспилотники, сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
"Два прилета "Шахедов" по городу, оба по гражданской инфраструктуре Основянского района", – позднее написал он.
По его данным, на месте одного из попаданий вспыхнул масштабный пожар. К сожалению, в результате удара трое раненых, среди них – один ребенок.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сказал, что в Харькове повреждены и вспыхнула гражданская инфраструктура.
В результате падения обломков сбитых "Шахедов" загорелось гражданское двухэтажное офисное здание в Основянском районе. Спасатели ликвидировали возгорание гражданской инфраструктуры и деревьев еще по двум адресам.
По его данным, число пострадавших возросло до четырех.
Взрывы на Днепропетровщине
Взрывы в Павлограде Днепропетровской области прогремели также в ночь на 4 мая.
Мониторинговые Telegram-каналы сообщили, что в Павлограде после взрывов частично пропала элетроэнергия.
Ночью над Павлоградским районом Днепропетровской области Силы обороны уничтожили 5 БпЛА, пострадали два человека, есть разрушения, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в субботу утром.
"Этой ночью в Павлоградском районе защитники сбили 5 шахедов. Но без разрушений не обошлось. Поврежден объект критической инфраструктуры. А еще – три частных дома. Один из них загорелся. Пожар был потушен. Пострадали мужчина и женщина. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести", - написал он.
Напомним, ранее российские оккупанты 3 апреля ударили авиабомбами по Харькову. Были разрушены и повреждены частные дома. Под вражеским обстрелом оказались частные дома, есть погибшие и раненые. Об этом заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Ранее сообщалось о том, что оккупанты атаковали Харьков корректируемыми авиабомбами. Был зафиксирован прилет в зону жилой застройки. Частично повреждена многоэтажка.
Как сообщалось ранее, РФ обстреляла ракетами жилой комплекс в Харькове. Прилеты были по Шевченковскому району города. Враг атаковал ракетами С-300.
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