Горят разрушенные дома и есть погибшие: ужасные подробности удара по Харькову

Российские оккупанты 3 апреля ударили авиабомбами по Харькову. Были разрушены и повреждены частные дома.

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Россияне ударили авиабомбами по Харькову / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Алексей Белошицкий

Российские оккупанты ударили по Харькову авиабомбами УМПБ Д-30. Под вражеским обстрелом оказались частные дома, есть погибшие и раненые. Об этом заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Оккупанты полностью разрушили 3 дома в Холодногорском районе Харькова. Еще 12 домов были повреждены.

"Взрывной волной задело трамвай, который курсировал неподалеку - без пострадавших", - написал Синегубов. видео дня

В результате удара погибла женщина, которая 8 лет из-за инсульта была прикована к постели. Ей было 82 года. 66-летний мужчина был травмирован от взрывной волны, а 78-летний мужчина получил острую реакцию на стресс.

В Харьковской областной прокуратуре отметили, что после вражеского удара в доме поднялся пожар. Из-под завалов достали тело погибшей парализованной женщины. Известно, что российские оккупанты повредили учебное заведение, гражданское предприятие, автомобили людей и трамвай.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Удары России по Харькову - последние новости

Войска РФ 22 апреля нанесли удар по телебашне в Харькове, сказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов. В результате вражеского удара по инфраструктурному объекту фиксировались перебои с сигналом цифрового телевидения.

24 апреля РФ обстреляла ракетами жилой комплекс в Харькове. Прилеты были по Шевченковскому району города. Враг атаковал ракетами С-300.

29 апреля оккупанты атаковали Харьков корректируемыми авиабомбами. Был зафиксирован прилет в зону жилой застройки. Частично повреждена многоэтажка.

Повторное наступление РФ на Харьков - прогнозы Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами и ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков. Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что россияне не имеют сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику, постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь. По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб". Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.

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