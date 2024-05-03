УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Горят разрушенные дома и есть погибшие: ужасные подробности удара по Харькову

Ангелина Подвысоцкая
3 мая 2024, 17:45
663
Российские оккупанты 3 апреля ударили авиабомбами по Харькову. Были разрушены и повреждены частные дома.
удар по Харькову 3 мая
Россияне ударили авиабомбами по Харькову / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Алексей Белошицкий

Российские оккупанты ударили по Харькову авиабомбами УМПБ Д-30. Под вражеским обстрелом оказались частные дома, есть погибшие и раненые. Об этом заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Оккупанты полностью разрушили 3 дома в Холодногорском районе Харькова. Еще 12 домов были повреждены.

"Взрывной волной задело трамвай, который курсировал неподалеку - без пострадавших", - написал Синегубов.

видео дня

В результате удара погибла женщина, которая 8 лет из-за инсульта была прикована к постели. Ей было 82 года. 66-летний мужчина был травмирован от взрывной волны, а 78-летний мужчина получил острую реакцию на стресс.

  • Авиаудар по Харькову 3 мая
    Авиаудар по Харькову 3 мая фото: Олег Синегубов
  • Авиаудар по Харькову 3 мая
    Авиаудар по Харькову 3 мая фото: Олег Синегубов
  • Авиаудар по Харькову 3 мая
    Авиаудар по Харькову 3 мая фото: Олег Синегубов
  • Авиаудар по Харькову 3 мая
    Авиаудар по Харькову 3 мая фото: Олег Синегубов
  • Авиаудар по Харькову 3 мая
    Авиаудар по Харькову 3 мая фото: Олег Синегубов
  • Авиаудар по Харькову 3 мая
    Авиаудар по Харькову 3 мая фото: Олег Синегубов
  • Авиаудар по Харькову 3 мая
    Авиаудар по Харькову 3 мая фото: Олег Синегубов
  • Авиаудар по Харькову 3 мая
    Авиаудар по Харькову 3 мая фото: Алексей Белошицкий
  • Авиаудар по Харькову 3 мая
    Авиаудар по Харькову 3 мая фото: Алексей Белошицкий
  • Авиаудар по Харькову 3 мая
    Авиаудар по Харькову 3 мая фото: Алексей Белошицкий
  • Авиаудар по Харькову 3 мая
    Авиаудар по Харькову 3 мая фото: Алексей Белошицкий
  • Авиаудар по Харькову 3 мая
    Авиаудар по Харькову 3 мая фото: Алексей Белошицкий
  • Авиаудар по Харькову 3 мая
    Авиаудар по Харькову 3 мая фото: Харьковская областная прокуратура
  • Авиаудар по Харькову 3 мая
    Авиаудар по Харькову 3 мая фото: Харьковская областная прокуратура
  • Авиаудар по Харькову 3 мая
    Авиаудар по Харькову 3 мая фото: Харьковская областная прокуратура
  • Авиаудар по Харькову 3 мая
    Авиаудар по Харькову 3 мая фото: Харьковская областная прокуратура
  • Авиаудар по Харькову 3 мая
    Авиаудар по Харькову 3 мая фото: Харьковская областная прокуратура
  • Авиаудар по Харькову 3 мая
    Авиаудар по Харькову 3 мая фото: Харьковская областная прокуратура
  • Авиаудар по Харькову 3 мая
    Авиаудар по Харькову 3 мая фото: Харьковская областная прокуратура
  • Авиаудар по Харькову 3 мая
    Авиаудар по Харькову 3 мая фото: Харьковская областная прокуратура
  • Авиаудар по Харькову 3 мая
    Авиаудар по Харькову 3 мая фото: Харьковская областная прокуратура
  • Авиаудар по Харькову 3 мая
    Авиаудар по Харькову 3 мая фото: МВД Украины
  • Авиаудар по Харькову 3 мая
    Авиаудар по Харькову 3 мая фото: ГСЧС Харьковской области
  • Авиаудар по Харькову 3 мая
    Авиаудар по Харькову 3 мая фото: ГСЧС Харьковской области
  • Авиаудар по Харькову 3 мая
    Авиаудар по Харькову 3 мая фото: ГСЧС Харьковской области
  • Авиаудар по Харькову 3 мая
    Авиаудар по Харькову 3 мая фото: ГСЧС Харьковской области
  • Авиаудар по Харькову 3 мая
    Авиаудар по Харькову 3 мая фото: ГСЧС Харьковской области
  • Авиаудар по Харькову 3 мая
    Авиаудар по Харькову 3 мая фото: ГСЧС Харьковской области
  • Авиаудар по Харькову 3 мая
    Авиаудар по Харькову 3 мая фото: ГСЧС Харьковской области
  • Авиаудар по Харькову 3 мая
    Авиаудар по Харькову 3 мая фото: ГСЧС Харьковской области

В Харьковской областной прокуратуре отметили, что после вражеского удара в доме поднялся пожар. Из-под завалов достали тело погибшей парализованной женщины. Известно, что российские оккупанты повредили учебное заведение, гражданское предприятие, автомобили людей и трамвай.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Удары России по Харькову - последние новости

Войска РФ 22 апреля нанесли удар по телебашне в Харькове, сказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов. В результате вражеского удара по инфраструктурному объекту фиксировались перебои с сигналом цифрового телевидения.

24 апреля РФ обстреляла ракетами жилой комплекс в Харькове. Прилеты были по Шевченковскому району города. Враг атаковал ракетами С-300.

29 апреля оккупанты атаковали Харьков корректируемыми авиабомбами. Был зафиксирован прилет в зону жилой застройки. Частично повреждена многоэтажка.

Повторное наступление РФ на Харьков - прогнозы

Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами и ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков.

Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что россияне не имеют сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику, постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь.

По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб".

Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Харькова Харьковская область авиабомба новости Харьковщины
Реклама

Главное за день

"До конца лета или позже": NYT сообщает о серьезной задержке помощи Украине

"До конца лета или позже": NYT сообщает о серьезной задержке помощи Украине

18:37 Политика
Расстреливал безоружных чеченок: ВСУ ликвидировали известного командира ГРУ

Расстреливал безоружных чеченок: ВСУ ликвидировали известного командира ГРУ

18:27 Украина
Видим "отдыхающих" в камуфляже: Плетенчук о попытках РФ захватить остров Нестрига

Видим "отдыхающих" в камуфляже: Плетенчук о попытках РФ захватить остров Нестрига

17:50 Украина
Все главные новости

Популярное

Украину накрыла очень сильная магнитная буря после Северного сияния 98810

Украину накрыла очень сильная магнитная буря после Северного сияния

Схватил детей и уехал: путинист Сергей Лазарев срочно покинул Россию 11985

Схватил детей и уехал: путинист Сергей Лазарев срочно покинул Россию

После новостей об избиении: певица Камалия уехала из Украины 11180

После новостей об избиении: певица Камалия уехала из Украины

В Украине ударят заморозки на Пасху: в каких областях похолодает 9614

В Украине ударят заморозки на Пасху: в каких областях похолодает

Последние новости

18:55

Чехия не поддерживает уклонистов: в МИД оценили возможность возвращения мужчин в Украину

18:37

"До конца лета или позже": NYT сообщает о серьезной задержке помощи Украине

18:27

Расстреливал безоружных чеченок: ВСУ ликвидировали известного командира ГРУ

18:24

Известной украинской актрисе диагностировали рак - детали

18:24

Чем подкормить лук: хитрый фокус стопроцентно спасет весь урожайВидео

Жертвы Путина: как кремлевский мясник убивает своих врагов (лонгрид)Жертвы Путина: как кремлевский мясник убивает своих врагов (лонгрид)
17:50

Видим "отдыхающих" в камуфляже: Плетенчук о попытках РФ захватить остров Нестрига

17:45

Горят разрушенные дома и есть погибшие: ужасные подробности удара по ХарьковуФото

17:30

Нужно ли женщинам надевать платок в церкви: ответ священника удивит многихВидео

17:24

РФ может нанести новый массированный удар: Жданов предупредил, какие города под угрозой

Реклама
16:59

"Ситуация серьезная": существует угроза окружения на нескольких направлениях - эксперт

16:57

Соломия Витвицкая растрогала кадрами, как провожала любимого на Донбасс

16:42

Больше, чем просто заправка: зачем в салат на самом деле добавляют уксус

16:36

"Каждая успешная операция на поле боя имеет имя", - эксперт рассказал, благодаря кому вокруг Киева появилась водная линия обороны

16:22

Благодатный огонь сходит или нет: что важно знать накануне Пасхи 2024Видео

16:20

Что нельзя делать в Великую субботу: приметы, которые могут защитить от беды

15:59

В Германии масштабный пожар на заводе, где, вероятно, производили ПВО Iris-TВидео

15:57

Стивен Кинг назвал экранизацию, которая оказалась лучше, чем его собственная книга

15:38

"К таким как Ани Лорак": известный украинский певец заступился за Славу Каминскую

15:21

Шольц с сарказмом высказался насчет требований Украины о поставках Taurus - Bild

15:21

РФ потеряла на войне против Украины полмиллиона солдат: во Франции раскрыли потери

Реклама
15:19

Будут заморозки до -3 градусов: на Украину надвигается похолодание

14:47

Поврежден трамвай, люди под завалами домов: РФ атаковала Харьков КАБами

14:25

"Новости из Одессы заставляют меня плакать": Свитолина не сдержала эмоций

14:20

Что положить в лунку при посадке кабачков: копеечная добавка поразит урожаемВидео

13:54

Вынуждены "прятаться": в разведке Британии оценили последствия удара по аэродрому РФ

13:15

Алла Пугачева "спасла" путинистку Настю Ивлееву после "голой" вечеринки

13:15

Что нельзя сажать рядом со свеклой: какие "соседи" будут мешать корнеплоду нормально расти

13:13

Цены на электричество могут скоро подскочить: в Нацбанке сделали мрачный прогноз

13:11

Сроком на 100 лет: Украина и Британия готовят историческое соглашение о партнерстве

12:35

Есть погибшие и раненые: РФ нанесла удар по центру КураховоФото

12:26

Защищал раненого побратима: на фронте погиб известный украинский актер

12:17

Разведка США сказала, в чем "параноидальный страх" Путина

12:02

Что делать, если капает вода из крана: как решить надоевшую проблему

11:53

"Сын" Олега Винника отрекся от сбежавшего артиста - детали

11:52

Как приготовить сулугуни в домашних условиях: лучший рецепт от опытных сыроделов

11:43

Бои за Очеретино: Силы обороны контратаковали и отбили ряд позиций - комбат ВСУ

11:22

"Не закончится на поле боя": генерал ВСУ назвал условие завершения войны

10:48

Идут ожесточенные бои: враг пытается пробиться к Покровску и Курахово - ВСУ

10:44

Китайский гороскоп на завтра 4 мая: Петухам - разочарование и критика, Кроликам - обида

10:36

Церковный праздник 4 мая: что запрещено делать в Страстную субботу

Реклама
10:33

Мобилизация в Украине: в ТЦК рассказали, как накажут тех, кто уклоняется от ВВК

10:08

В Украине ударят заморозки на Пасху: в каких областях похолодает

09:57

Наступают с нескольких направлений: военный оценил угрозу окружения Часового Яра

09:55

"РФ захватит страны Балтии за семь дней": в ГУР предупредили Европу об опасности

09:47

"Большое удовольствие": Максим Галкин показал отдых без Пугачевой в окружении фанаток

09:44

Украинцам раздадут деньги на поправку здоровья: кто может рассчитывать на помощь

09:17

Гороскоп на завтра 4 мая: Тельцы - прекратите угождать всем, Овнам - скачок в карьере

09:10

"Есть план захвата Харькова или Сум": генерал ВСУ оценил, сможет ли РФ его реализовать

09:00

Принуждение России к миру: в чем суть формулы Зеленского и чего ждать от Саммита мира

08:50

Врач назвал 5 продуктов, которые улучшают рост волос: мало кто об этом знает

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Интересное
ГоловоломкиНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять