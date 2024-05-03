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Поврежден трамвай, люди под завалами домов: РФ атаковала Харьков КАБами

Юрий Берендий
3 мая 2024, 14:47
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Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что в результате российского удара по центру Харькова зафиксировано разрушение нескольких жилых домов.
Поврежден трамвай, люди под завалами домов: РФ атаковала Харьков КАБами
Взрывы в Харькове 3 мая - Россия атаковала город КАБами / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Российские оккупанты нанесли удар по центру Харькова. В результате российской атаки зафиксированы повреждения домов и трамвая в Холодногорском районе города. Об этом в своем Телеграмм-канале сообщил мэр Харькова Игорь Терезов.

"Предварительно прилет в Холодногорском районе города в зону жилой застройки. Относительно пострадавших - информация уточняется. Известно, что повреждения получил трамвай с пассажирами", - написал он.

Впоследствии Терехов сообщил, что в результате российского удара по Харькову было уничтожено несколько домов в частном центре Харькова.

видео дня

"Под завалами находятся люди. Продолжается поисково-спасательная операция", - отметил он.

В то же время, руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем Телеграмм-канале отметил, что предварительно Россия атаковала Харьков управляемыми авиабомбами.

"Зафиксированы удары по Холодногорскому району Харькова. Предварительно - КАБ. Есть возгорание частного дома", - написал он.

По состоянию на 14:25 известно об 1 пострадавшем в результате российской атаки по Харькову.

"На эту минуту известно об одном пострадавшем, острая реакция на стресс. Поврежден частный дом. Осмотр продолжается", - отметил Синегубов.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что по состоянию на 14:35 есть информация о погибших в результате российского удара.

"К сожалению, есть предварительная информация об одной погибшей женщине пенсионного возраста и еще об одном пострадавшем", - сообщил Терехов в Телеграме.

Инфографика КАБ, инфографика
Что известно об управляемых авиабомбах / Инфографика: Главред

Что такое КАБы?

Управляемая авиационная бомба - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия.

Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

Атака РФ по территории Украины - последствия обстрелов

Напомним, как ранее сообщал Главред, 3 мая российские оккупанты атаковали город Курахово в Донецкой области. В результате удара есть погибшие и раненые, сообщил начальник Кураховской МВА Роман Падун.

С высокой вероятностью российские оккупанты могут осуществить ракетный удар по территории Украины во время празднования Пасхальных праздников. Об этом заявил руководитель департамента медиаграмотности Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Иван Сличко.

Российские оккупанты могут осуществить комбинированный удар по Украине до получения пакета помощи от США. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

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