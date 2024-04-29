В Харькове серия взрывов: россияне атакуют город КАБами, есть раненые

Российские оккупанты атаковали Харьков КАБами. О пусках сообщили Воздушные силы Украины.
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе прогремели мощные взрывы. Оккупанты ударили по жилым домам. В городе частично повреждена многоэтажка.
"В настоящее время есть сведения об одной раненой женщине", - говорится в сообщении.
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что россияне ударили по Киевскому району Харькова. Раненной женщине оказывают необходимую помощь.
Кроме Харькова оккупанты сбросили минимум 5 КАБов по населенным пунктам Харьковского района. Пока неизвестно о пострадавших.
Что такое КАБы?
Управляемая авиационная бомба (КАБ) - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия.
Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.
Ракетные атаки по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, ночью 22 апреля российские оккупанты запустили по Украине семь дронов "Шахед", один беспилотник "Орлан" и три ракеты.
Мобильные огневые группы Сил обороны Украины уничтожили пять ударных дронов, а около 07:00 также сбили беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10". Все дроны были уничтожены в Одесской области.
25 апреля в Сумах прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Российские оккупанты поднимали в воздух тактическую авиацию. Оккупанты нанесли удар по объекту инфраструктуры в городе Сумы управляемыми авиационными бомбами (КАБ).
На следующий день Россия сбросила бомбы на Харьковщину и Сумщину, пострадали дети. В Сумах россияне ударили по промышленному объекту. На Харьковщине под обстрелом оказались Дергачи. В результате атаки пострадали 4 человека.
Другие новости:
- "Позитива нет": Зеленский сказал, без чего не стабилизируется ситуация на фронте
- Угроза захвата большого города: в ВСУ назвали направление нового удара РФ
- РФ даже не сможет обнаружить F-16: как будут защищать западные истребители в Украине
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред