В Харькове серия взрывов: россияне атакуют город КАБами, есть раненые

Российские оккупанты атаковали КАБами Харьков и Харьковский район.

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Россияне атаковали Харьков КАБами / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Российские оккупанты атаковали Харьков КАБами. О пусках сообщили Воздушные силы Украины.

Российские оккупанты ударили КАБами по Харькову / фото: скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе прогремели мощные взрывы. Оккупанты ударили по жилым домам. В городе частично повреждена многоэтажка.

"В настоящее время есть сведения об одной раненой женщине", - говорится в сообщении.

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Российские оккупанты ударили КАБами по Харькову / фото: скриншот

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что россияне ударили по Киевскому району Харькова. Раненной женщине оказывают необходимую помощь.

Кроме Харькова оккупанты сбросили минимум 5 КАБов по населенным пунктам Харьковского района. Пока неизвестно о пострадавших.

Российские оккупанты ударили КАБами по Харькову / фото: скриншот

Что такое КАБы? Управляемая авиационная бомба (КАБ) - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия. Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

Что такое КАБы / Инфографика: Главред

Ракетные атаки по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, ночью 22 апреля российские оккупанты запустили по Украине семь дронов "Шахед", один беспилотник "Орлан" и три ракеты.

Мобильные огневые группы Сил обороны Украины уничтожили пять ударных дронов, а около 07:00 также сбили беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10". Все дроны были уничтожены в Одесской области.

25 апреля в Сумах прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Российские оккупанты поднимали в воздух тактическую авиацию. Оккупанты нанесли удар по объекту инфраструктуры в городе Сумы управляемыми авиационными бомбами (КАБ).

На следующий день Россия сбросила бомбы на Харьковщину и Сумщину, пострадали дети. В Сумах россияне ударили по промышленному объекту. На Харьковщине под обстрелом оказались Дергачи. В результате атаки пострадали 4 человека.

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