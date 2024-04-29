РФ даже не сможет обнаружить F-16: как будут защищать западные истребители в Украине

Украина получит от западных партнеров современные истребители F-16. Прежде всего следует подготовить место на аэродроме, чтобы уберечь самолеты от российских атак. Детали в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.
Он отметил, что уже есть ряд наработок, как можно безопасно разместить новые истребители. Эти самолеты необходимы для отражения воздушных атак оккупантов и нанесения ударов по россиянам.
"Но для этого необходимо правильно подготовить место их базирования. Это колоссальные средства, говорится о подземных хранилищах и бункерах. Поэтому сейчас разрабатываются методы относительно того, как именно их можно будет размещать", - сказал Евлаш.видео дня
Отмечается, что российским оккупантам будет сложно обнаружить истребители F-16, потому что они будут рассредоточены на разных типах взлетных полос.
Истребители F-16 - когда самолеты появятся у Украины
Напомним, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что первые поставки истребителей F-16 Украине начнутся в этом году. Нидерланды планируют передать Украине 24 истребителя.
Также Соединенные Штаты Америки разрешили Дании, Норвегии и Нидерландам передать Украине 65 истребителей F-16 Fighting Falcon, а также запасные двигатели, тренажеры и другие материалы. Дания передаст 19 самолетов F-16, Норвегия - до 22 самолетов, а Нидерланды - неопределенное количество.
Как ранее сообщал Главред, Дания планирует передать Украине 6 самолетов F-16 этим летом. Эти истребители четвертого поколения станут первыми для украинской противовоздушной обороны.
Кроме этого, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что первые самолеты F-16 начнут прибывать в Украину в этом году вместе с обученными пилотами и обслуживающим персоналом.
Что такое F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия.
Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.
F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.
Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире.
Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.
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