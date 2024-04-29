Угроза масштабного прорыва с севера: в ГПСУ раскрыли планы оккупантов РФ

РФ постоянно обстреливает приграничные области и регулярно применяет ДРГ, рассказал Андрей Демченко.

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В ГПСУ оценили вероятность прорыва с севера / ГПСУ, УНИАН

На сейчас на территории Беларуси нет значительных подразделений армии РФ, которые могли быть привлечены для нового наступления, заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Как подчеркнул он в интервью "Укринформу", Силы обороны постоянно следят за ситуацией на границе с РФ и Беларусью.

Комментируя вероятность нового штурма с севера, представитель ГПСУ сказал, что у врага недостаточно сил, чтобы осуществить полномасштабное вторжение: "Может быть отвлекающий маневр, чтобы мы у границы держали необходимое количество сил и не перебрасывали наши силы на линию фронта, где ведутся полномасштабные боевые действия".

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По словам Демченко, РФ постоянно обстреливает приграничные области и регулярно применяет диверсионно-разведывательные группы, чтобы прорвать украинскую границу в Сумской области. Активность российских диверсантов также наблюдается в Черниговской и Харьковской областях.

Ранее пограничники рассказали о тактике оккупантов. Враг применяет диверсионно-разведывательные группы, которые действуют на профессиональном уровне, сказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Напомним, ранее стали известны новые детали провальной вылазки ДРГ на Сумщине. В составе ДРГ были саперы, которые знают, как разминировать территорию, а также минометчики, рассказал Евгений Силкин.

Напомним, в начале 2024 уже 5 раз пытались выйти на границы Черниговской и Сумской областей. По состоянию на январь ситуация на северной границе была стабильной – угрозы на Киевском направлении не наблюдалось.

Наступление России 2024 Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело". Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян. Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

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