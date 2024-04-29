Угроза масштабного прорыва с севера: в ГПСУ раскрыли планы оккупантов РФ

На сейчас на территории Беларуси нет значительных подразделений армии РФ, которые могли быть привлечены для нового наступления, заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Как подчеркнул он в интервью "Укринформу", Силы обороны постоянно следят за ситуацией на границе с РФ и Беларусью.
Комментируя вероятность нового штурма с севера, представитель ГПСУ сказал, что у врага недостаточно сил, чтобы осуществить полномасштабное вторжение: "Может быть отвлекающий маневр, чтобы мы у границы держали необходимое количество сил и не перебрасывали наши силы на линию фронта, где ведутся полномасштабные боевые действия".
По словам Демченко, РФ постоянно обстреливает приграничные области и регулярно применяет диверсионно-разведывательные группы, чтобы прорвать украинскую границу в Сумской области. Активность российских диверсантов также наблюдается в Черниговской и Харьковской областях.
Ранее пограничники рассказали о тактике оккупантов. Враг применяет диверсионно-разведывательные группы, которые действуют на профессиональном уровне, сказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Напомним, ранее стали известны новые детали провальной вылазки ДРГ на Сумщине. В составе ДРГ были саперы, которые знают, как разминировать территорию, а также минометчики, рассказал Евгений Силкин.
Напомним, в начале 2024 уже 5 раз пытались выйти на границы Черниговской и Сумской областей. По состоянию на январь ситуация на северной границе была стабильной – угрозы на Киевском направлении не наблюдалось.
Наступление России 2024
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело".
Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян.
Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.
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