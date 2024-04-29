Угроза захвата крупного города: в ВСУ назвали направление нового удара РФ

В случае захвата Часового Яра враг получит возможность действовать с господствующей высоты, предупредил Михаил Онуфер.

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ВСУ сдерживают врага на юге / Коллаж:92-я ОМБр, Минобороны РФ

Заместитель командира батальона 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Михаил Онуфер прокомментировал угрозу продвижения российских оккупантов в районе Часового Яра Донецкой области.

После захвата Бахмута россияне взяли здесь небольшой перерыв на перегруппировку и ротацию, а сейчас пытаются продвинуться дальше, рассказал он в интервью Украинской правде.

"Они как действуют: цепляются за крайние дома и быстро напихивают туда людей. Потом их "разбирает" артиллерия, они гибнут, но все равно распыляются по направлению. Так они затянулись в Ивановское. Но оно не находится под их контролем, кусок контролируют Силы обороны", - пояснил украинский офицер.

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Вместе с тем он предупредил о том, что в случае захвата Часового Яра враг получит возможность действовать с господствующей высоты.

"Подтянет поближе свои зенитные комплексы, сможет замаскировать технику между домов, там же высотная застройка, а мы наоборот будем вынуждены оттянуть свои огневые средства. Часов Яр станет для них исходным рубежом для наступления на Константиновку И нам будет очень трудно закрепиться в селах, потому что здесь нет капитальных сооружений, нет "Азовстали", заводов, где можно долго держать оборону", - добавил Онуфер.

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Ранее сообщалось, что Украина может восстановить силы для мощного контрнаступления. Вооруженные силы Украины получат ресурс для сдерживания оккупантов во время их летнего наступления.

Напомним, офицер ВСУ ранее оценил угрозу окружения Часового Яра. Российские оккупанты штурмуют позиции Сил обороны в районе Часового Яра с нескольких направлений при этом применяя авиацию.

Как сообщалось ранее, в ISW оценили, смогут ли ВСУ остановить атаки оккупантов. Страна-агрессор Россия, скорее всего, добьется тактических успехов на фронте в ближайшие недели, пока Украина ждет прибытия военной помощи от США.

Часов Яр Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины. Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

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