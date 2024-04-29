"Позитива нет": Зеленский сказал, без чего не стабилизируется ситуация на фронте

Президент назвал 4 пункта, от которых зависит стабилизация ситуации на фронте, перехват инициативы и контрнаступление ВСУ.

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Зеленский сказал, от чего зависит стабилизация ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Офис президента

Украинские военные могут стабилизировать фронт, перехватить инициативу и даже начать контрнаступление. Но это не удастся сделать без помощи. Во время встречи с генсекретарем НАТО президент Украины Владимир Зеленский назвал 4 пункта, от которых зависит это все.

Один из важнейших пунктов - финансовая помощь.

"Проголосованные финансы, как партнеров на двустороннем уровне, их положительные решения их правительств, так и Соединенных Штатов. Я считаю, что он выполнен, есть пакет, есть финансовая поддержка. Это значит, что мы можем рассчитывать на эти деньги", - сказал Зеленский. видео дня

Сверхважная и своевременная поставка оружия. Президент заявил, что пока не видит позитива в этом вопросе. Дело в том, что украинские военные уже получили некоторое оружие, но процесс поставок следует ускорить. Третий вопрос касается того, дойдет ли в Украину все необходимое оружие.

"Я уже не говорю о четвертом пункте, просто сейчас не место, где мы можем использовать то или иное оружие. Это отдельная беседа", - добавил президент.

Военная помощь Украине от США - последние новости

23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов.

24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США. Пакет новой помощи пришлют Украине в течение нескольких часов.

Напомним, в Пентагоне заявили, что поставки военной помощи в Украину уже начались. О том, что уже начались поставки части оружия и боеприпасов для Украины, заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

В Пентагоне сказали, когда Украина получит первые F-16. Украина получит больше эскадрильи подаренных самолетов F-16, которые будут прибывать вместе с пилотами и обслуживающим персоналом.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски В Белом признали, что неразрешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой. Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин. Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украине, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

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