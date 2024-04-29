Не жду, что Украину удастся принять в НАТО в июле - Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг сразу оговорился - он не ждет, что вступления Украины в НАТО удастся добиться уже на ближайшем саммите Альянса в июле 2024 года.

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Йенс Столтенберг приехал со внезапным визитом в Киев / коллаж Главред, фото УНИАН и facebook.com/navy.mil.gov.ua

Чиновники НАТО будут делать все, чтобы Украина стала членом Североатлантического альянса. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг, который 20 апреля прибыл в Киев с необъявленным визитом, в рамках совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Правда, Столтенберг сразу оговорился ‒ мол, он не ждет, что вступления Украины в НАТО удастся добиться уже на ближайшем саммите Альянса в июле 2024 года.

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"Для того, чтобы это решение было принято, нам необходимо, чтобы все члены Альянса с этим согласились, нам нужен консенсус. Не большинство, а чтобы все 32 члена альянса согласились. Я не ожидаю, что такого согласия нам удастся достичь на саммите в июле, но я думаю, что мы сможем продемонстрировать, что мы приближаем Украину к членству, и что этот день наступит как можно скорее, когда Украина станет полноправным членом нашего альянса", - отметил Генсек НАТО на пресс-конференции в Киеве.

Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

Как говорит Столтенберг, сейчас на Западе обсуждается, как в ближайшее время усилить военную поддержку Украины и обеспечить поставки таких сил и средств, которые в будущем обеспечат ВСУ место в Альянсе.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Президент Владимир Зеленский 11 апреля заявил, что Украина заслуживает приглашения вступить в НАТО в этом году. По его словам, российский диктатор Путин стремится уничтожить Украину, поэтому такому решению нет альтернатив.

Украина может вступить в НАТО только после завершения войны с Россией. Об этом 9 апреля заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.

4 апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина достигла значительного прогресса на разных фронтах, начиная от сферы безопасности и обороны до борьбы с коррупцией. Страна выполняет тяжелую работу, чтобы соответствовать стандартам НАТО.

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