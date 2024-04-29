Даже с отсрочкой: по новому закону обязательно пошлют на ВВК - Полтавский ТЦК

Согласно закону о мобилизации, даже украинцы, имеющие право на отсрочку, все равно обязаны пройти военно-врачебную комиссию, заявили в Полтавском областном ТЦК.

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По новому закону обязательно отправят на комиссию - Полтавский ТЦК / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

После вступления в силу нового закона о мобилизации (18 мая) военнообязанные граждане должны прибыть в ТЦК и СП (в просторечии – военкоматы) для уточнения своих данных. А после их обязательно планируется направить на ВВК (даже если им предоставляют отсрочку). Об этом заявил представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью порталу Telegraf.

По словам офицера, информация о пригодности к военной службе, которая определяется ВВК, является одним из главных пунктов военно-учетных данных.

"Поэтому не нужно этого бояться или обвинять ТЦК в незаконности такого направления", — утверждает Истомин.

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По его словам, согласно постановлению Кабинета министров №1487, которое утверждает правила воинского учета, об изменении персональных данных военнобязанным нужно сообщать в семидневный срок после таких изменений.

Далее говорит Истомин, если в 60-дневный срок после вступления закона о мобилизации в силу человек не обновит свои данные в ТЦК, то его ждет наказание в виде штрафа.

"Норма, о которой вы спрашиваете, еще не вступила в силу, но если в течение отведенного времени не обновить данные, то это повлечет за собой административное наказание - гражданин получит штраф по статье 210 КУоАП, а если не сделать это в течение 60 дней после вступления в силу Закона, то будет применена статья 210-1. Статья 210 - нарушение правил воинского учета. В особый период ею предусмотрен штраф 50-100 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 850-1700 гривен. А статья 210-1 это уже нарушение законодательства о мобилизации. И штраф за это в особый период уже 300-500 необлагаемых минимумов (5,1 – 8,5 тысячи гривен). Конечно, это значительно ощутимее для кошелька рядового гражданина", - подытожил он.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине

Напомним, что 11 апреля Верховная Рада проголосовала за закон о мобилизации. ВР Украины приняла во втором чтении скандальный законопроект о мобилизации. Решение поддержали 283 нардепа. В целом народные депутаты внесли 4294 поправок к предложенному правительством законопроекту о мобилизации.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации. Согласно действующему законодательству, новый закон вступит в силу через месяц после подписания главой государства. Закон вводит базовую военную подготовку и исключает срочную службу.

Закон о мобилизации официально опубликован. 17 апреля закон о мобилизации, воинском учете и прохождении военной службы был опубликован в официальном издании Верховной Рады. Известно, что новый закон о мобилизации вступит в силу 17 мая 2024 года.

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