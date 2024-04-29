Украина остановила соблюдение Конвенции по правам человека: какие ограничения

Документ содержит перечень конкретных мероприятий и действий, которые могут быть введены во время военного положения.

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Украина частично остановила соблюдение Конвенции по правам человека / коллаж: Главред, фото: ua.depositphoto.com, УНИАН

Украина подала в Совет Европы заявку о частичном приостановлении действия некоторых пунктов Европейской конвенции по правам и свободам человека в связи с военным положением. Соответствующий документ опубликован на сайте международной организации 28 апреля, сама заявка была подана еще 4 апреля.

Согласно документу, Украина на время войны прекратит соблюдать такие положения Конвенции:

неприкосновенность жилища;

тайна переписки, телефонных переговоров и другой корреспонденции;

невмешательство в личную и семейную жизнь;

свобода передвижения и свободный выбор места жительства;

право на свободу мысли и слова;

свободное выражение взглядов и убеждений, а также право сбора, хранения и распространения информации;

право на проведение собраний, митингов и забастовок;

право владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом.

Документ содержит перечень конкретных мер и действий, которые могут быть введены во время военного положения в нарушение Конвенции:

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принудительное отчуждение частного или коммунального имущества для нужд государства;

введение комендантского часа;

особый режим въезда и выезда, ограничение передвижения граждан и иностранцев, движения транспорта;

досмотр вещей, транспорта, багажа, грузов, служебных помещений и жилья граждан;

запрет гражданам, состоящим на военном или специальном учете, менять место жительства или пребывания без надлежащего разрешения.

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения России. Во время действия введенного 24 февраля режима военного положения военные имеют право изымать автотранспорт и некоторую технику у предприятий всех форм собственности, органов власти и самоуправления, а также у гражданских лиц.

Напомним, что в феврале в Украине официально продлили военное положение и мобилизацию. Таким образом, военное положение и мобилизация в Украине официально продлены до 13 мая 2024 года. Это уже десятое голосование парламента за продление военного положения.

В Верховной Раде Украины раскрыли, чего ожидать через полгода действия закона о мобилизации. Благодаря принятию закона о мобилизации планировалось упорядочить и упростить работу ТЦК и СП.

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