Украина остановила соблюдение Конвенции по правам человека: какие ограничения

Украина подала в Совет Европы заявку о частичном приостановлении действия некоторых пунктов Европейской конвенции по правам и свободам человека в связи с военным положением. Соответствующий документ опубликован на сайте международной организации 28 апреля, сама заявка была подана еще 4 апреля.
Согласно документу, Украина на время войны прекратит соблюдать такие положения Конвенции:
- неприкосновенность жилища;
- тайна переписки, телефонных переговоров и другой корреспонденции;
- невмешательство в личную и семейную жизнь;
- свобода передвижения и свободный выбор места жительства;
- право на свободу мысли и слова;
- свободное выражение взглядов и убеждений, а также право сбора, хранения и распространения информации;
- право на проведение собраний, митингов и забастовок;
- право владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом.
Документ содержит перечень конкретных мер и действий, которые могут быть введены во время военного положения в нарушение Конвенции:
- принудительное отчуждение частного или коммунального имущества для нужд государства;
- введение комендантского часа;
- особый режим въезда и выезда, ограничение передвижения граждан и иностранцев, движения транспорта;
- досмотр вещей, транспорта, багажа, грузов, служебных помещений и жилья граждан;
- запрет гражданам, состоящим на военном или специальном учете, менять место жительства или пребывания без надлежащего разрешения.
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения России. Во время действия введенного 24 февраля режима военного положения военные имеют право изымать автотранспорт и некоторую технику у предприятий всех форм собственности, органов власти и самоуправления, а также у гражданских лиц.
Напомним, что в феврале в Украине официально продлили военное положение и мобилизацию. Таким образом, военное положение и мобилизация в Украине официально продлены до 13 мая 2024 года. Это уже десятое голосование парламента за продление военного положения.
В Верховной Раде Украины раскрыли, чего ожидать через полгода действия закона о мобилизации. Благодаря принятию закона о мобилизации планировалось упорядочить и упростить работу ТЦК и СП.
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