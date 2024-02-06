Верховная Рада Украины утвердила Указ президента №10456 о продлении действия военного положения в Украине на 90 дней - до 13 мая 2024 года.

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Рада поддержала указ президента о продлении военного положения / коллаж Главред, фото УНИАН

Парламент утвердил указ президента (№10456) Владимира Зеленского о продлении действия военного положения. Об этом написал на своем Телеграм-канале нардеп Ярослав Железняк.

"За - 335 депутатов. С 14 февраля 2023 года на 90 дней. Соответственно до 13 мая 2024 года. Это было уже десятое голосование Рады за военное положение. Далее - подписание президентом", - написал он.

Чуть позднее Железняк написал, что Рада аналогичным образом поддержала указ президента и о продлении мобилизации.

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"Также Рада утвердила указ президента (№10457) о продлении мобилизации . За - 323. Сроки - 14 февраля 2023 года на 90 дней. Соответственно до 13 мая 2024 года. И тоже уже десятое голосование Рады", - написал он.

Мобилизация 2024 - какие изменения ожидаются в ближайшее время

30 января Кабинет министров передал в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации . В ней, в частности, говорилось о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничениях для уклонистов и новой системе выдачи повесток через электронный кабинет военнообязанных.

Также в проекте содержатся нововведения для военнообязанных, которые пользуются консульскими услугами и находятся за границей.

Это обновленный вариант законопроекта о мобилизации. Предыдущий - после многочисленной критики со стороны общественности и правозащитников - был возвращен Кабмину для доработки предложений.

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