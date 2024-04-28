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Путин может отложить решение: топ-дипломат ЕС сделал прогноз о сроках войны

Андрей Ганчук
28 апреля 2024, 21:41обновлено 28 апреля, 22:11
Европа должна выполнять свои обязательства и оказывать поддержку Украине, сказал главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель журналистам.
Путин, Боррель
Путин может отложить любые решения по войне до президентских выборов в США - Боррель / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Глава страны-агрессора России Владимир Путин может отложить любое свое решение, связанное с вопросами завершения войны против Украины, до результатов президентских выборов в США. Об этом заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранных делам Жозеп Боррель.

Как сообщает breakingthenews, он рассказал о том, что Путин может отложить любые решения по войне до американских выборов.

При этом Европа должна поддерживать Украину до тех пор, пока не закончится война.

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"Между тем нам нужно поддержать народ Украины. Мы обязались поддерживать Украину, когда началась война, мы должны продолжать поддерживать Украину, пока украинцы способны сопротивляться и пока Путин не решит остановить эту войну", - подчеркнул Жозеп Боррель.

Когда закончится война России против Украины – прогнозы:

Путь к миру может начаться в июне, сказал президент Владимир Зеленский и анонсировал проведение Саммита мира. Украинский гарант призвал Западный мир продемонстрировать волю, чтобы принудить Россию к мирному завершению войны.

Война в Украине продолжится, пока в РФ существует режим Путина, считает начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов. По его словам, когда в России сменится власть, появится окно возможностей для договоренностей.

Война РФ и Украины затянется надолго, предположил боец 12-й бригады Национальной гвардии Азов с позывным Нико. Согласно его точке зрения, следующему поколению украинцев тоже придется воевать, поэтому нужно готовиться.

Кто такой Жозеп Боррель?

Жозеп Боррель Фонтельес – испанский политик, член Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), с 20 июля 2004 года до 16 января 2007 года – председатель Европейского парламента. С 1 декабря 2019 года – Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.

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Владимир Путин Жозеп Боррель война России и Украины
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