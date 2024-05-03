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В странах Европы опустели склады боеприпасов: в Rheinmetall назвали угрозы

Юлия Закрепа
3 мая 2024, 21:03обновлено 3 мая, 21:53
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В то же время Китай и Россия сейчас значительно наращивают свои мощности и быстро интенсивно вооружаются.
В странах Европы опустели склады боеприпасов: в Rheinmetall назвали угрозы
В странах Европы пустые склады с оружием / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 66 отдельная механизированная бригада

Генеральный директор оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Германия должна увеличить расходы на изготовление оружия, чтобы защитить себя в случае начала войны.

В интервью Wirtschaftspublizistische Vereinigung он заявил, что сейчас страны Запада не готовы к обычной войне, передает Süddeutsche Zeitung.

Паппергер также сообщил, что Китай и Россия значительно нарастить свои мощности и быстро интенсивно вооружаются. Поэтому Германии следует увеличить военные расходы на 30 млрд евро ежегодно.

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"Если эти 30 миллиардов не будут инвестированы в Германию, то поворот не удастся", - предупредил Паппергер.

Издание также отметило, что в 2022 году канцлер Германии Олаф Шольц призвал к "поворотному моменту" после того, как РФ напала на Украину. Тогда был создан фонд в 100 млрд евро для усиления обороноспособности Бундесвера.

Глава Rheinmetall заявил, что страна сократила свои расходы на армию после окончания холодной войны, из-за чего техника начала устаревать, а склады с боеприпасами пустеть. Он заявил, что страна слишком начала экономить на военных расходах.

Паппергер заявил, что концерн Rheinmetall воспользовался 100-миллиардным специальным фондом и получил преломление на изготовление военной техники, но бюджет фонда будет исчерпан до 2026 года, поэтому необходимо увеличить регулярный оборонный бюджет.

"Тогда это будет просто вспышка на сковороде, и мы больше не сможем продолжать в том же духе", - предостерег предприниматель.

Он заявил что в немецкой армии не хватает необходимого оружия, он привел в пример артиллерийские боеприпасы.

"Боеприпасы, которые мы производим, сейчас отправляются в Украину", - сказал Паппергер.

Глава Rheinmetall заявил, что за последние годы Германия пополнила свои склады практически "ничем". Для заполнения складов боеприпасами понадобится не менее десяти лет, поэтому федеральное правительство должно обеспечить необходимое финансирование.

В то же время Германия не является единственной из стран Европы, кто не подготовлен к возможным угрозам.

"Будь это Италия, или это Испания, или это Франция - все склады пусты, для всех обычных типов боеприпасов", - заверил Паппергер.

Что известно о Rheinmetall?

Rheinmetall AG - немецкий концерн, образованный 13 апреля 1889 года. Это один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. В основном концерн занимается производством военной техники, вооружения и производством комплектующих для автомобилей, пишет Википедия.

Напомним, что 3 мая в Германии произошел масштабный пожар на заводе, где, вероятно, изготавливали ПВО Iris-T. Пожар вспыхнул на металлотехнологическом предприятии в районе Лихтерфельде. Огонь охватил территорию площадью 2000 квадратных метров.

Пентагон заменит переданные Украине Bradley новой версией техники. Американская армия намерена заменить каждую боевую машину пехоты Bradley, которую передали Украине, на новую версию M2A4E1, имеющую систему активной защиты.

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