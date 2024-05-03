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В Германии масштабный пожар на заводе: Берлин накрыл токсичный дым

Юлия Закрепа
3 мая 2024, 15:59
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Большую часть Берлина охватил токсичный дым, его видно из разных районов.
В Германии масштабный пожар на заводе: Берлин накрыл токсичный дым
В Германии масштабный пожар / коллаж: Главред, фото: unsplash, скриншот: видео

В Германии 3 мая произошел масштабный пожар на предприятии Diehl Metal Applications в районе Лихтерфельде на юго-западной окраине Берлина. Там проводят рафинирование и гальванизацию металлов.

Известно, что пожар вспыхнул на металлотехнологическом предприятии в районе Лихтерфельде. Огонь охватил территорию площадью 2000 квадратных метров. Пожарные локализовали огонь, о травмированных информации нет, передает Der Tagesspiegel.

Часть Берлина охватил токсичный дым, его видно из разных районов. Как пишет официальный сайт города, есть угроза выброса химикатов из-за пожара. Жители столицы получили оповещение об опасности.

видео дня

Также власти Берлина отметили, чтобы жители города, по возможности, сидели дома, закрыли окна и двери, а также выключили системы вентиляции.

Немецкие СМИ со ссылкой на экстренные службы сообщают, что на предприятии хранилась серная кислота и цианид меди. Специалисты измерят содержание вредных веществ в воздухе.

Известно, что металлургическое предприятие Diehl Metal Applications принадлежит компании Diehl Defence, занимающейся разработкой систем ПВО IRIS-T.

Что известно о IRIS-T SLM

IRIS-T SLM – зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) среднего радиуса действия разработки немецкой компании Diehl Defence. Предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Разработка завершена в 2014 году, пишет Википедия.

Напомним, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Германия немедленно будет искать Patriot для Украины. Германия как председатель коалиции по ПВО инициирует анализ всех имеющихся не только у союзников, но и в мире батарей Patriot и других систем ПВО.

Олаф Шольц сообщил, что Германия нашла у стран НАТО еще 6 систем Patriot для Украины. Украина может получить шесть систем Patriot от Североатлантического альянса, дополнительно к тем, которые предоставила Германия, заявил канцлер Германии.

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