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Его убил россиянин: фото военного, погибшего от нападения в Германии

Яна Ставская
29 апреля 2024, 19:04
Защитник получил ранение во время боев с оккупантами в 2023 году и отправился в Германию на реабилитацию.
Его убил россиянин: фото военного, погибшего от нападения в Германии
Военный погиб от рук местного Z-патриота / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Фейсбук ДШВ, ua.depositphoto.com

Установлена личность одного из военнослужащих, погибших в немецком городе Мурнау. Командование ДШВ публикует его фотографию, однако имени и фамилии не указывает по этическим соображениям.

Отмечается, что им является военнослужащий 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВС Украины.

В 2023 году защитник был ранен в боях за Белогоровку, после чего проходил лечение и реабилитацию в Германии.

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Нападение на военных ВСУ в Германии - главное

Как писал Главред, в пределах торгового центра в немецком городе Мурнау нашли двух украинцев с ножевыми ранениями. 36-летний мужчина от полученных тяжелых травм скончался на месте, второй, 23-летний пострадавший скончался в соседней больнице вечером 27 апреля.

Правоохранители нашли и задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 57-летний гражданин страны-агрессора РФ.

Впоследствии стало известно, что погибшие были украинскими военнослужащими, которые проходили курс восстановления в Баварии после ранений.

Министр Дмитрий Кулеба поручил держать дело на особом контроле и "находиться в постоянном контакте с правоохранительными органами ФРГ, чтобы убийца был наказан по всей строгости закона". Он также выразил благодарность немецким правоохранителям за оперативное задержание подозреваемого.

Наступление России 2024

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически трудно".

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян.

Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

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