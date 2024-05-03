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Россияне прорвались к селу вблизи Авдеевки и расширяют свой плацдарм - Bild

Юлия Закрепа
3 мая 2024, 20:05
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Известно, что русские войска вошли в село Архангельское и продвинулись на село Сокол.
Россияне прорвались к селу вблизи Авдеевки и расширяют свой плацдарм - Bild
Россия имеет успехи на фронте / коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, Минобороны РФ

Аналитики сообщают об изменениях на фронте в Украине. Российские войска вошли в село Архангельское вблизи Авдеевки.

Издание BILD сообщает, что на прошлой неделе оккупационная армия России совершила прорыв на северо-запад от Авдеевки, пройдя 3 км вглубь позиций ВСУ до поселка Очеретино. С тех пор они постоянно расширяют образованный плацдарм.

По информации эксперта BILD по анализу открытых данных Юлиана Рёпке, российские войска вошли в село Архангельское и продвинулись на село Сокол.

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"Российские войска захватили южную часть Архангельского и прошли полпути между Соловьевым и Соколом. Они несут большие потери, что указывает на прибытие свежих боеприпасов для украинских защитников", - пишет Рёпке.

Россияне прорвались к селу вблизи Авдеевки и расширяют свой плацдарм - Bild
Ситуация на фронте ухудшается / фото: Bild

Что известно о Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что в начале апреля россиянам удалось прорваться еще на 3 километра от Авдеевки. Наиболее значимое прохождение военных РФ зафиксировано в Первомайске, между Тоненьким, Уманским и в Семеновке, сообщил аналитик Юлиан Репке.

ВСУ пошли в наступление и отбили позиции под Авдеевкой. В Институте по изучению войны сообщили, что оккупанты сначала продвинулись к лесополосе и лесному массиву возле Новокалиново, а также к небольшому зданию на юго-восточной окраине. Враг также продвинулся на юго-запад от Донецка.

ВСУ теряют плацдарм под Авдеевкой, оккупанты захватили восточную часть Бердичева. Российские оккупанты контролируют на Авдеевском направлении не менее 80 процентов села Первомайское.

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