ВСУ теряют плацдарм под Авдеевкой, захвачена восточная часть Бердичей - аналитики

Российские оккупанты контролируют на Авдеевском направлении по меньшей мере 80 процентов села Первомайское. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков американского Института изучения войны.

Эксперти ISW ссылаются на слова связанного с Кремлем российского военного обозревателя. Его сообщение согласовывается с текущей оценкой ISW о продвижении россиян в поселке.

Геолокационные кадры, опубликованные 7 апреля, также показывают, что российские войска недавно продвинулись северо-западнее Первомайского (на юго-запад от Авдеевки).

7 апреля украинский военный журналист Богдан Мирошников сообщил в Telegram, что на Авдеевском направлении россияне захватили восточную часть Бердичей, идущую к самой реке, включая подступы.

"Под контролем остается только западная часть села", - написал Мирошников в Telegram.

О продвижении врага в Бердичах сообщил и украинский информационный ресурс DeepState.

"Плацдарм на восточном берегу г. Дурна практически полностью потерян. До этого остается несколько сотен метров", - сообщил Мирошников.

Кроме того, Мирошников фиксирует продвижение россиян на 100 м в направлении Уманского.

Российская оккупационная армия активизировала наступательные операции вдоль всей линии фронта в Украине. Из-за задержки с предоставлением военной помощи от США, Вооруженным силам Украины придется накапливать ресурсы и принимать сложные решения касательно приоритетности в обороне. Об этом говорится в отчете Института изучения войны за 7 апреля.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о сложной ситуации в районе проведения операции Сил обороны Украины. По его словам, противник, используя преимущество в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах пытается достичь своей цели по выходу на административную границу Донецкой области.

Российские захватчики продолжают давить на Бахмутском направлении возле Часового Яра. Российское оккупационное войско вскоре может попытаться оккупировать этот город. Об этом сказал военный обозреватель Денис Попович.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.