РФ готовит наступление, ВСУ придется принимать сложные решения: в ISW назвали причину

Российская оккупационная армия активизировала наступательные операции вдоль всей линии фронта в Украине. Из-за задержки с предоставлением военной помощи от США, Вооруженным силам Украины придется накапливать ресурсы и принимать сложные решения касательно приоритетности в обороне. Об этом говорится в отчете Института изучения войны за 7 апреля.

Эксперты ISW отмечают, что 4 апреля армия РФ провела механизированную атаку ротного уровня в направлении города Часов Яр в Донецкой области. Ее результаты свидетельствуют, что армия РФ успешно компенсируют вероятное увеличение потерь в живой силе и технике.

Президент Владимир Зеленский и высокопоставленные украинские военные недавно предупредили, что задержки с предоставлением странами Запада военной помощи, заставили Украину уступить инициативу на поле боя России. По их словам, украинские военные не могут планировать успешное контрнаступление или оборону, не зная, когда и какую помощь получит Киев.

По оценкам ISW, задержки с предоставлением западной военной помощи, заставляют украинских военных накапливать материальные средства.

"Украинским силам придется принимать сложные решения о приоритетности определенных аспектов обороны за счет борьбы с инициативой ограничения российского военного потенциала либо планирования будущих контрнаступательных операций. Причиной являются затяжные дебаты в США вокруг пакета военной помощи", - говорится в отчете ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.