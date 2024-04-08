РФ готовит наступление, ВСУ придется принимать сложные решения: в ISW назвали причину

Задержки с предоставлением странами Запада военной помощи, заставили Украину уступить инициативу на поле боя России.

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ВСУ придется накапливать ресурсы из-за задержки с военной помощью / Коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада ДШВ ВСУ, defense.gov

Российская оккупационная армия активизировала наступательные операции вдоль всей линии фронта в Украине. Из-за задержки с предоставлением военной помощи от США, Вооруженным силам Украины придется накапливать ресурсы и принимать сложные решения касательно приоритетности в обороне. Об этом говорится в отчете Института изучения войны за 7 апреля.

Эксперты ISW отмечают, что 4 апреля армия РФ провела механизированную атаку ротного уровня в направлении города Часов Яр в Донецкой области. Ее результаты свидетельствуют, что армия РФ успешно компенсируют вероятное увеличение потерь в живой силе и технике.

Президент Владимир Зеленский и высокопоставленные украинские военные недавно предупредили, что задержки с предоставлением странами Запада военной помощи, заставили Украину уступить инициативу на поле боя России. По их словам, украинские военные не могут планировать успешное контрнаступление или оборону, не зная, когда и какую помощь получит Киев.

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По оценкам ISW, задержки с предоставлением западной военной помощи, заставляют украинских военных накапливать материальные средства.

"Украинским силам придется принимать сложные решения о приоритетности определенных аспектов обороны за счет борьбы с инициативой ограничения российского военного потенциала либо планирования будущих контрнаступательных операций. Причиной являются затяжные дебаты в США вокруг пакета военной помощи", - говорится в отчете ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Военная помощь от США Украине - последние новости

США не могут выделить новое финансирование для помощи Украине с осени 2023 года. Это связано с разногласиями между республиканцами и демократами по вопросам защиты границы, финансирование которой вошло в пакет с помощью Украине, Израилю и Тайваню.

Президент США Байден публично оказывал давление на республиканцев в Палате представителей, чтобы они приняли пакет помощи Украине.

Палата представителей Конгресса США вернется с каникул 9 апреля и, вероятно, рассмотрит законопроект о военной помощи Украине. Документ может включать "некоторые важные нововведения". В частности, Майк Джонсон заявил о возможности предоставления кредита Украине.

Глава Офиса президента Андрей Ермак уверен, что Конгресс США примет новый пакет помощи Украине. Он надеется, что это произойдет уже в апреле, поскольку Украины приближается к критическому моменту.

Тем временем издание New York Times писало о том, что Силы обороны Украины страдают от серьезного дефицита боеприпасов и вынуждены сильно экономить снаряды для артиллерии. Это связано с длительной задержкой военной помощи от США, так как именно Штаты были крупнейшим поставщиком боеприпасов для ВСУ.

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