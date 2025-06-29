Какие страны самые безопасные в случае ядерного удара: блогерша удивила ответом

Есть несколько факторов, которые определяют насколько безопасным является территория в случае нанесения ядерного удара.

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Где на Земле безопаснее всего пережить ядерный удар / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Где безопаснее всего находиться на случай ядерного удара

Насколько вероятным является применение ядерного оружия

Применение ядерного оружия в 2025 году кажется уже не таким маловероятным на фоне обострения войн сразу в нескольких уголках мира. Поэтому многих интересует, где было бы безопаснее всего пережить ядерный удар.

Главред узнал, какие страны и территории, скорее всего, меньше всего затронут последствия применения ядерного оружия. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер под ником ellevika.

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По ее словам, одной из таких стран является Исландия, ведь ее отделяет от государств с ядерным оружием океан. Кроме этого там есть большие запасы пресной воды и альтернативные источники энергии. Таким образом в случае удара Исландия не будет зависеть от поставок нефти или угля.

Еще одной безопасной страной является Аргентина. В случае применения ядерного оружия в эту страну доберется наименьшее количество радиации. А еще Аргентина имеет плодородную землю на такие культуры, как пшеница. Поэтому есть там всегда будет что.

Смотрите видео о безопасных местах в случае ядерного удара:

Самой безопасной территорией считается Антарктида - земля, которая больше всего удалена от всех стран. Поэтому люди, которые, например, находятся на какой-то из научных баз, спокойно переживут ядерный взрыв. Однако проблемой будет обеспечение едой.

При этом блогерша отметила, что мир вряд ли опустится до того, что какая-то из стран применит ядерное оружие. Поэтому не нужно обращать внимание на многочисленные манипуляции.

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Кто такая ellevika? ellevika - украинский блогер, которая активно ведет соцсети, в частности TikTok, где за ее страницей следит более двух миллионов пользователей. В Сеть она выкладывает креативные видео на общественно-политические и исторические темы.

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