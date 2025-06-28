Есть ли вера у китайцев: блогер развеяла популярный миф

Единицы знают, в какого бога верит большинство жителей Китая.

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Какого бога уважают китайцы / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Разрешены ли религии в Китае

Во что верят китайцы

Китай - коммунистическая страна, где на первый взгляд верить во что-то просто запрещено. Но на самом деле это не совсем так. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер, которая 10 лет проживает в Китае, под ником pushkinachina.

Главред узнал, что на самом деле в КНР разрешены храмы и церкви разных направлений веры, но при этом всех их контролирует государство, и они должны быть лояльны к законам Китая.

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"Что касается самих китайцев, ни одна вера не занимает большое количество населения. Но если люди у меня спрашивают, во что верят китайцы, то я всегда отвечаю - китайцы верят в деньги и работу", - сказала блогерша.

Дело в том, что деньги - единственная вера, которая занимает все время любого китайца. Его жизнь буквально направлена на то, чтобы разбогатеть.

Смотрите видео о том, во что верят китайцы:

Если говорить именно о религии, то единственным богом, к которому у всех китайцев есть уважение является Цхай Шен - бог богатства.

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Кто такая pushkinachina? pushkinachina - украинский TikTok-блогер, которая делится личным опытом жизни и ведения бизнеса в Китае, а также рассказывает о культурных особенностях страны. За ее страницей следят более 14 тысяч пользователей.

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