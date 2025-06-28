Есть ли вера у китайцев: блогер развеяла популярный миф

Вы узнаете:
- Разрешены ли религии в Китае
- Во что верят китайцы
Китай - коммунистическая страна, где на первый взгляд верить во что-то просто запрещено. Но на самом деле это не совсем так. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер, которая 10 лет проживает в Китае, под ником pushkinachina.
Главред узнал, что на самом деле в КНР разрешены храмы и церкви разных направлений веры, но при этом всех их контролирует государство, и они должны быть лояльны к законам Китая.
"Что касается самих китайцев, ни одна вера не занимает большое количество населения. Но если люди у меня спрашивают, во что верят китайцы, то я всегда отвечаю - китайцы верят в деньги и работу", - сказала блогерша.
Дело в том, что деньги - единственная вера, которая занимает все время любого китайца. Его жизнь буквально направлена на то, чтобы разбогатеть.
Смотрите видео о том, во что верят китайцы:
@pushkinachina
Китайцы и вера ??♬ 古风温馨幸福叙事 - 中国风仙侠流行音乐 - 李欣慰
Если говорить именно о религии, то единственным богом, к которому у всех китайцев есть уважение является Цхай Шен - бог богатства.
Читайте также:
- Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинке с наручными часами за 19 с
- Число 255 найдет только гений: на загадку дается всего 11 секунд
- Можно ли ставить памятник самоубийце: священник ответил на деликатный вопрос
Кто такая pushkinachina?
pushkinachina - украинский TikTok-блогер, которая делится личным опытом жизни и ведения бизнеса в Китае, а также рассказывает о культурных особенностях страны. За ее страницей следят более 14 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред