Украина скрывала годами: в каком секретном городе хранилось ядерное оружие

В одной из областей Украины десятилетиями существовал город, о котором почти никто не слышал.

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Почему Украина скрывала город на Кировоградщине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрин с DeepState

Вы узнаете:

Что известно о Кировограде-25

Почему на карте вместо города было белое пятно

Что сейчас известно о ранее секретном городе

Мало кто знает, что в Кировоградской области до 2008 года существовал город Кировоград-25, вся информация о котором была засекречена, а на картах вместо него было белое пятно.

Главред узнал, почему в Украине так долго замалчивали существование Кировограда-25 и что известно о нем сейчас. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер под ником ellevika.

видео дня

Смотрите видео о секретном городе в Украине:

По ее словам, причина секретности города была в том, что в нем десятилетиями хранилась одна из самых мощных частей ядерного арсенала Советского Союза. Это подтверждают и открытые источники.

Кировоград-25 - это условное название бывшего военного городка, который на самом деле не был полноценной административной единицей, а скорее, закрытой военной частью с собственной инфраструктурой.

Там хранились боеголовки межконтинентальных баллистических ракет, которые в случае войны могли достичь целей в США и других странах НАТО. По советским стандартам такие объекты не только строго охранялись, но и были полностью закрытыми для гражданского населения.

Если говорить о настоящем, то на месте Кировограда-25 расположен поселок Лесное с несколькими десятками домов.

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Кто такая ellevika? ellevika - украинский блогер, которая активно ведет соцсети, в частности TikTok, где за ее страницей следит более двух миллионов пользователей. В Сеть она выкладывает креативные видео на общественно-политические и исторические темы.

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