Украина скрывала годами: в каком секретном городе хранилось ядерное оружие

Вы узнаете:
- Что известно о Кировограде-25
- Почему на карте вместо города было белое пятно
- Что сейчас известно о ранее секретном городе
Мало кто знает, что в Кировоградской области до 2008 года существовал город Кировоград-25, вся информация о котором была засекречена, а на картах вместо него было белое пятно.
Главред узнал, почему в Украине так долго замалчивали существование Кировограда-25 и что известно о нем сейчас. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер под ником ellevika.
Смотрите видео о секретном городе в Украине:
@ellevika
какой город больше всего удивил?♬ оригинальный звук - ellevika
По ее словам, причина секретности города была в том, что в нем десятилетиями хранилась одна из самых мощных частей ядерного арсенала Советского Союза. Это подтверждают и открытые источники.
Кировоград-25 - это условное название бывшего военного городка, который на самом деле не был полноценной административной единицей, а скорее, закрытой военной частью с собственной инфраструктурой.
Там хранились боеголовки межконтинентальных баллистических ракет, которые в случае войны могли достичь целей в США и других странах НАТО. По советским стандартам такие объекты не только строго охранялись, но и были полностью закрытыми для гражданского населения.
Если говорить о настоящем, то на месте Кировограда-25 расположен поселок Лесное с несколькими десятками домов.
Читайте также:
- Его голос знает вся страна: что осталось за кадром жизни Назария Яремчука
- Не 300 лет: сколько на самом деле длится российско-украинская война
- Совсем не стандарт качества: что на самом деле означал ГОСТ в СССР
Кто такая ellevika?
ellevika - украинский блогер, которая активно ведет соцсети, в частности TikTok, где за ее страницей следит более двух миллионов пользователей. В Сеть она выкладывает креативные видео на общественно-политические и исторические темы.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред