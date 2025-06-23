Не 300 лет: сколько на самом деле длится российско-украинская война

Вы узнаете:
- Какие мифы о российско-украинской войне навязали украинцам
- Сколько длится война между двумя государствами
Украинский историк и офицер ВСУ Александр Алферов рассказал о главных мифах относительно российско-украинской войны и сказал, когда на самом деле она началась и сколько уже продолжается.
По его словам, этот вопрос действительно лежит в плоскости мифов. И первый миф в том, что украинцы сражаются с русскими 300 лет.
"Он построен на ответе на другой миф о Переяславской раде. Напомним, 1654 год, Хмельницкий с московским царем заключают соглашение о союзе. Но мы не входили в Москву. Мы были союзными государствами, да? Тогда нас не завоевали. Тогда мы постоянно были ограничены документально законами. Ограничивались определенными новыми статьями, которые подписывали гетманы, когда их выбирали. И так ограничениями мы по существу зашли и оказались с 1660-х годов в 1782 году, когда уже нет гетмана и когда отменили полки и сотни. И хотели запретить козачество", - сказал Алферов в интервью Радио Свобода.
Он подчеркнул, что "от мифа, которого не существовало – Переяславской рады – пытаемся отталкиваться: вот тогда нас захватили".
"Нас тогда никто не завоевывал. Чисто юридически в течение полутора веков нас ограничивали, ограничивали и мы оказались, когда уже ограничили так, что все, мы в Российской империи", - сказал историк.
Алферов добавил, что существует еще один миф - о князе Андрее Боголюбском.
"И это тоже миф, на который мы поступили, потому что его написали нам россияне. Потому что россиян на тот момент не было. Мы говорим о том, что мифы они конструируют. Они нам сконструировали, что пришли монголы, и здесь никого не осталось. Все уехали во Владимир, Новгород, Суздаль. Эти мифы... мы часто, выписывая свою собственную историю, отвечаем на российский миф", - сказал историк.
Таким образом, отвечая на вопрос, сколько длится российско-украинская война, он ответил, что по сути было несколько воен.
"Эта война идет с 2014 года. Продолжалось ли она раньше? Да. Была ранее война, которая началась в 1917 году и продолжалась до 1921 года. Затем были восстания. Можно ли считать повстанцев, атаманов или украинскую повстанческую армию войной? В рамках Второй мировой войны, например, УПА – это движение сопротивления нацизму и движение сопротивления собственно коммунизма. Но если мы говорим о войне, где есть генералы, штабы, действенные армии, то это 1917-21 год. Потом это 2014 год и по сей день", - сказал Алферов.
Как писал Главред, ранее историк Алферов рассказал, сколько исторических названий имела Украина за последнее тысячелетие.
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