Как долго вы будете жить: ответ кроется в дате рождения

Оказывается, дата рождения может очень много рассказать о человеке.

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Тест по дате рождения / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что такое кармическое число

О чем оно может рассказать

Согласно убеждениям нумерологов, числа играют значительную роль в нашей жизни и скрывают тайные знания.

В частности, ТСН пишет, что вероятную продолжительность и качество жизни можно узнать по дате рождения, передает Главред.

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Как рассчитать свое кармическое число

Рассчитать свое кармическое число очень легко. Для этого нужно суммировать все цифры даты рождения.

Например, если вы родились 18 марта 1992 года, расчет будет таким:

1 + 8 + 3 + 1 + 9 + 9 + 2 = 33.

После этого полученное число нужно свести к однозначному.

В данном примере: 3 + 3 = 6. Это и есть кармическое число.

Каково значение кармических чисел

1. По словам нумерологов, люди с этим числом имеют крепкое здоровье и умеют находить баланс между чрезмерной заботой о нем и безразличием. У них высокие шансы дожить до глубокой старости - 85-90 лет.

2. Люди с этим карминным числом отзывчивые и добрые личности, которые воспринимают чужие проблемы слишком близко к сердцу. Из-за постоянных переживаний могут иметь проблемы с сердечно-сосудистой и нервной системами, что повышает риск преждевременной смерти.

3. Это число указывает на мудрых и проницательных людей. Даже если они не станут долгожителями, то сохранят ясный ум до конца своих дней.

4. Педантичные, надежные и упрямые личности. Их образ мышления способствует долгой жизни, однако важно избегать переутомления на работе. Чрезмерный трудоголизм может негативно сказаться на здоровье.

5. Это активные, смелые и склонные к риску люди. Однако, они имеют повышенный риск ранней гибели из-за несчастных случаев. Им стоит быть особенно осторожными с огнем, водой и электричеством.

6. Люди с этим карминным числом обычно живут среднее количество лет, характерное для их региона, и часто уходят в мир иной в кругу большой любящей семьи. В старости они, как правило, ни о чем не жалеют.

7. Счастливчики, которым часто удается избегать опасных ситуаций. Но, по словам нумерологов, низкая стрессоустойчивость может помешать дожить до глубокой старости.

8. Таким людям, как сообщается, после 50 лет следует быть особенно внимательными, избегать конфликтов, а также ограничить употребление алкоголя и никотина.

9. Их жизнь полна интересных и насыщенных событий, достойных книги, но может оборваться внезапно. Обладатели этого кармического числа редко доживают до 50 лет, поскольку не склонны заботиться о своем здоровье.

Вы также можете пройти интересный тест по форме подбородка, который расскажет о скрытых чертах вашей личности.

Не менее интересный тест с изображением, где нужно ответить: какой образ вы увидели первым? Данный тест расскажет о вашем характере.

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