Интересный и быстрый тест, который расскажет о характере вашей личности

Только 4 ответа могут раскрыть скрытые черты вашего "я".

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Интересный и быстрый тест на характер / коллаж: Главред, фото: Bright Side, ua.depositphotos.com

Сейчас можно найти множество тестов, которые помогают выбрать сферу деятельности и определить тип личности.

В частности, издание Bright Side опубликовало 4 вопроса, которые смогут раскрыть скрытые черты вашей личности, пишет Главред.

Все, что вам нужно сделать - ответить на вопрос и запомнить вариант ответа.

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1. Вы полностью истощены, потому что ваша неделя была бесконечной и не очень замечательной. Как вы собираетесь провести свои выходные?

Я позвоню друзьям, чтобы спросить об их планах. Я слышал, что открылся новый ресторан / в кинотеатрах идет хорошая комедия. Нам стоит пойти куда-то вместе. (E)

Я включу режим "Не беспокоить" на своем телефоне и останусь дома. Я посмотрю новый эпизод любимого телешоу, приму ванну. (I)

Тест на характер / фото: Bright Side

2. Какое из этих 2 описаний вам больше подходит?

Самое важное для меня то, что происходит здесь и сейчас. Я оцениваю реальные ситуации и обращаю внимание на детали. (S)

Факты скучны. Я люблю мечтать и обдумывать будущие события в своем воображении. Я больше полагаюсь на интуицию, чем на информацию. (N)

Тест на характер / фото: Bright Side

3. Конкурент вашего нынешнего работодателя пытается вас переманить. У вас есть сомнения, потому что зарплата там намного выше, но коллектив здесь замечательный. Более того, руководитель вашего отдела намекнул, что порекомендует вас начальству, когда уйдет на пенсию. Как вы собираетесь принять решение?

Я узнаю всю доступную информацию о конкуренте, попрошу совета у своего менеджера по персоналу и нарисую таблицу со всеми "за" и "против". В таких случаях важно взвесить все аргументы и оценить ситуацию с холодным умом. (Т)

Я прислушиваюсь к своим чувствам. Я всегда стараюсь идти по зову сердца. (F)

Тест на характер / фото: Bright Side

4. Осталось всего 2 недели до свадьбы ваших близких друзей. Как проходят приготовления?

Месяц назад я собрала фотоисторию любви пары / составила стихотворение / записалась к визажисту. Я предпочитаю быть во всеоружии. (J)

Зачем готовиться? Я буду веселиться и наслаждаться вечеринкой. Я буду импровизировать свою свадебную речь. Лучшие вещи случаются спонтанно. (P)

Тест на характер / фото: Bright Side

Расшифровка ответов:

ESTJ - менеджер

Вы практичны и последовательны, любите налаживать порядок везде. Но больше всего вам нравится убеждать людей в своей правоте и заставлять их думать так же, как и вы. Вы трезво смотрите на жизнь и, прежде всего, доверяете фактам.

ENTJ - командир

Жизнь для вас - это борьба. Будучи рискованными и смелыми, вы легко вдохновляетесь начать что-то новое. При этом вы вполне адекватно оцениваете свои способности, как сильные, так и слабые.

ESFJ - учитель

Вы прекрасно ладите с людьми, и вы - душа любой вечеринки. Вы внимательны, заботливы и всегда готовы помочь, даже если вам приходится жертвовать своими личными интересами ради других.

ESTP - маршал

"Участие важнее победы". Это не про вас. Вы стремитесь достичь своих целей любыми средствами, даже если вам приходится использовать физическую силу. Вы придерживаетесь четкого плана и не терпите компромиссов.

ENFJ - наставник

Вы эмоциональны и разговорчивы, с богатой мимикой и жестами. Вы очень чувствительны к эмоциям других людей и можете заметить даже малейшую неискренность. Вы очень ревнивы и недоверчивы в любовных отношениях.

ENTP - изобретатель

Вы генератор идей, всегда стремитесь создать что-то новое. Вы легко адаптируетесь к незнакомой среде и легко осваиваете различные методы работы.

ESFP - политик

Вы можете профессионально определять возможности своего окружения, и очень часто используете этот навык для манипулирования людьми. В общении с людьми вы прежде всего руководствуетесь своими личными интересами. Однако вы стараетесь поразить всех и создать имидж простого человека.

ENFP - чемпион

Вы энергичны и любознательны, с очень ярко выраженными творческими способностями. Вы сочетаете в себе черты как интровертов, так и экстравертов, поэтому не только легко ладите с людьми, но и хорошо сопереживаете. Вы умеете давать советы.

INFP - целитель

Лирик и мечтатель, ваша внутренняя гармония всегда на первом месте. Большинство ваших мыслей бушуют глубоко внутри. Тем не менее, вы способны предвидеть события и хорошо понимать людей.

ISFP - композитор

Вы можете находить радость в простых вещах, легко справляясь с рутиной и монотонностью. Вам нравится чувствовать себя нужным, поэтому вы всегда помогаете другим людям, но никогда не вмешиваетесь в их зону комфорта. Вы не терпите конфликтов и всегда можете развлечь людей и рассмешить их.

INTP - архитектор

Вы не любите чрезмерной экспрессивности. Вы всегда ищете спокойных эмоций и комфорта. Вы очень осторожны, принимая решения, отдавая предпочтение анализу и поиску связей между прошлым, настоящим и будущим.

INFJ - советчик

Вы прекрасно чувствуете людей и их отношения. Вы легко распознаете настроения и скрытые таланты, поэтому люди обращаются к вам за советом. Однако вы очень уязвимы и не терпите агрессии и недостатка любви.

INTJ - вдохновение

У вас богатый внутренний мир, откуда вы черпаете свои невероятные идеи. Вы стремитесь к совершенству и хотите улучшить все и всех.

ISFJ - защитник

Вы не терпите фальши и неискренности в отношениях. Вы различаете "незнакомцев" и сразу держите их на расстоянии. Для людей "в вашем кругу" вы делаете все, что угодно, и никогда ничего не просите взамен.

ISTP - рабочий

Вы имеете технический склад ума и любите делать вещи вручную. Вы не спешите с принятием решений и считаете, что лучше дважды измерить, чем один раз ошибиться. Однако вы всегда придерживаетесь сроков и по своей природе очень пунктуальны. Вы воспринимаете этот мир через чувства, и ваше мнение о том, что происходит вокруг вас, очень объективно и конкретно.

ISTJ - инспектор

Вы любите строгость, порядок, и очень часто бываете педантичными. Вы не живете своими мечтами, а только "здесь и сейчас".

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