Что первым видите на картинке: тест, который "считает" ваш характер

Тесты с оптическими иллюзиями сегодня довольно популярны, ведь одна лишь картинка способна за несколько секунд выявить скрытые черты характера человека. Главред нашел тест, который поможет определить, руководствуется ли человек эмоциями или логикой при принятии различных задач.
Чтобы пройти тест на черты характера, внимательно посмотрите картинку и обратите внимание, какое животное первым привлекло ваше внимание.
Если вы на картинке увидели утку, у вас высокий EQ - часть вашего интеллекта и альтернативного мышления. Вы любите инновации и новые способы обучения.
Также такие люди умеют смотреть на ситуации с разных сторон и находить хорошие решения. У вас должны быть крепкие дружеские отношения, передает портал Times of India.
Если же первым на картинке вы увидели кролика, то у вас высокий IQ - часть вашего интеллекта, и у вас есть классическая функция дедукции. Эти люди стараются не жить по шаблонам и стандартам. В то же время при принятии решений они руководствуются все же логикой и пробуют все просчитать.
Такие люди часто имеют сильные математические и речевые способности, хорошую память, логическое и аналитическое мышление. Логический аспект работы для вас важнее. Обычно, люди, которые увидели на картинке кролика, то выбирают себе друзей с высоким уровнем эмоционального интеллекта.
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Что известно об издании Times of India
Times of India - индийская англоязычная ежедневная газета и цифровое новостное медиа, принадлежащее и управляемое The Times Group. Это четвертая по тиражу газета в Индии и самая популярная англоязычная ежедневная газета в мире. В опросе 2021 года Институт Рейтер признал TOI самым доверенным медиа-брендом среди англоязычных пользователей онлайн-новостей в Индии, сообщает Википедия.
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