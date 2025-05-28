Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Что первым видите на картинке: тест, который "считает" ваш характер

Марина Фурман
28 мая 2025, 22:13
62
Всего один тест поможет раскрыть ваши скрытые черты характера.
тест
Тест на характер/ Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, @marina__neuralean/ Instagram

Тесты с оптическими иллюзиями сегодня довольно популярны, ведь одна лишь картинка способна за несколько секунд выявить скрытые черты характера человека. Главред нашел тест, который поможет определить, руководствуется ли человек эмоциями или логикой при принятии различных задач.

Чтобы пройти тест на черты характера, внимательно посмотрите картинку и обратите внимание, какое животное первым привлекло ваше внимание.

Тест
Тест по картинке /фото: @marina__neuralean/ Instagram

Если вы на картинке увидели утку, у вас высокий EQ - часть вашего интеллекта и альтернативного мышления. Вы любите инновации и новые способы обучения.

видео дня

Также такие люди умеют смотреть на ситуации с разных сторон и находить хорошие решения. У вас должны быть крепкие дружеские отношения, передает портал Times of India.

Если же первым на картинке вы увидели кролика, то у вас высокий IQ - часть вашего интеллекта, и у вас есть классическая функция дедукции. Эти люди стараются не жить по шаблонам и стандартам. В то же время при принятии решений они руководствуются все же логикой и пробуют все просчитать.

Такие люди часто имеют сильные математические и речевые способности, хорошую память, логическое и аналитическое мышление. Логический аспект работы для вас важнее. Обычно, люди, которые увидели на картинке кролика, то выбирают себе друзей с высоким уровнем эмоционального интеллекта.

Другие интересные тесты:

Что известно об издании Times of India

Times of India - индийская англоязычная ежедневная газета и цифровое новостное медиа, принадлежащее и управляемое The Times Group. Это четвертая по тиражу газета в Индии и самая популярная англоязычная ежедневная газета в мире. В опросе 2021 года Институт Рейтер признал TOI самым доверенным медиа-брендом среди англоязычных пользователей онлайн-новостей в Индии, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

тест по картинке
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Перформанс" для Трампа: в СМИ раскрыли, для чего РФ новые переговоры с Украиной

"Перформанс" для Трампа: в СМИ раскрыли, для чего РФ новые переговоры с Украиной

23:04Мир
Украина передала России документ с условиями прекращения огня - что известно

Украина передала России документ с условиями прекращения огня - что известно

22:04Война
США готовы нанести максимальный удар по России - в Госдепе сделали заявление

США готовы нанести максимальный удар по России - в Госдепе сделали заявление

21:33Война
Реклама

Популярное

Ещё
Ампутация и сепсис: Киркорову стало хуже, он остается в больнице

Ампутация и сепсис: Киркорову стало хуже, он остается в больнице

Влупила усиленная магнитная буря: Украину трусит почти 7-балльный шторм

Влупила усиленная магнитная буря: Украину трусит почти 7-балльный шторм

Ирину Федишин публично обматерил известный певец - как это случилось

Ирину Федишин публично обматерил известный певец - как это случилось

Гороскоп Таро на завтра 29 мая: Девам - победа, Козерогам - светлое послание

Гороскоп Таро на завтра 29 мая: Девам - победа, Козерогам - светлое послание

Не сгниет и не прорастет: женщина назвала идеальное место для хранения лука

Не сгниет и не прорастет: женщина назвала идеальное место для хранения лука

Последние новости

23:15

Что сказал отец Натальи Могилевской перед смертью - признание певицы

23:05

"Все глубже и глубже": Хайек сделала громкое заявление о муже после 16 лет брака

23:04

"Перформанс" для Трампа: в СМИ раскрыли, для чего РФ новые переговоры с Украиной

22:58

Почему в воскресенье нельзя подстригать ногти и волосы: священник удивил ответом

22:58

Путину рекомендуют готовиться к жестким санкциям: четкий сигнал из Берлина

Санкции не работают, в таком масштабе Россия может воевать вечно - экономист НекрасовСанкции не работают, в таком масштабе Россия может воевать вечно - экономист Некрасов
22:43

Осталось мало: звезда "Гарри Поттера" рассказала, что скоро умрет

22:16

Отказался от милитари-стиля: Владимир Зеленский покорил своим новым имиджем

22:13

Что первым видите на картинке: тест, который "считает" ваш характер

22:05

"Меня трусило": участник "Мастер Шеф" рассказал, что происходит за кулисами шоуВидео

Реклама
22:04

Украина передала России документ с условиями прекращения огня - что известно

21:35

"Лежал убитый возле дома": Ирина Федишин сообщила о трагедии в семье

21:33

США готовы нанести максимальный удар по России - в Госдепе сделали заявление

21:24

Доллар внезапно ушел в пике после четырехдневного "взлета": новый курс валют

21:02

Регионы по всей России охватили масштабные антивоенные протесты - что происходит

20:36

Кому из водителей можно ехать быстрее всех: задача ПДД, которая под силу не всемВидео

20:28

"Разозлит Путина до смерти": в СМИ назвали шаг Украины, который разрушит гордость РФ

20:13

Трамп отреагировал на удары РФ по Украине и вспомнил о санкциях против Москвы

19:51

"Пришел весь город": в Житомирской области попрощались с детьми, которых убила РФ

19:47

Зеленский отменил важную поездку на мероприятие в Германии – что произошло

19:45

Такие буквы сейчас не встретишь: что означает тайная надпись на купюре 20 гривенВидео

Реклама
19:39

Есть две популярные ошибки: эксперт раскрыл, как на самом деле надо держать вилкуВидео

19:31

РФ покажет Украине "меморандум" на новых переговорах: Лавров назвал дату и место

19:25

Не узнать: итальянский певец засветил редкое фото затворницы Софи Лорен

19:10

Трамп разочаровался в Путине? Когда будут санкции?мнение

18:52

РФ накопила 50 тысяч военных на Сумском направлении: что говорят пограничники

18:51

Конец войны до лета 2026 года: у Зеленского раскрыли реалистичный сценарий

18:44

Стал только лучше: как сейчас выглядит красавчик-меджай из фильмов "Мумия"

18:32

Цены упали на 20%: в Украине резко дешевеет один из самых популярных овощей

18:25

Критически важные предприятия могут забронировать больше работников - Минцифра

18:21

Почему нужно мыть автомобиль после дождя: ответ удивит многих водителейВидео

18:12

Киевлян обманывают о возрасте Киева: историк рассекретил дату основания столицыВидео

17:41

Германия вооружит Украину дополнительно на 5 млрд евро - детали

17:39

Интересный психологический тест, который раскроет скрытые черты личности

17:34

"Ничего нового": Зеленский раскритиковал РФ за "меморандум", которого никто не видел

17:06

"Кто вообще одобрил": Ани Лорак попала в крупные неприятности в РФ

17:02

"Сняты все ограничения": Мерц заинтриговал ответом на вопрос о Taurus в Украине

16:55

"Война до июня 2026 года": Зеленский сказал, как ускорить окончание боевых действий

16:43

Боролся с тяжелой болезнью: умер народный депутат Украины Сергей Швец

16:35

Можно ли спать после причастия: священник удивил ответомВидео

16:33

В 50 гривен не уложиться: в Украине вдвое подорожал сезонный овощ

Реклама
16:31

ВСУ атаковали четыре ключевых предприятия "оборонки" РФ: Генштаб раскрыл детали

16:11

Кто может почетно выйти на пенсию в Украине уже с 45 лет

16:00

4 знака зодиака, из которых получаются самые преданные жены

15:51

У Путина заговорили о "перемирии" и рассказали об условиях прекращения огня

15:41

Видят мир не только черно-белым: сколько цветов различают собаки

15:40

Круче метро: где в Украине есть уникальный транспорт с левосторонним движением

15:39

Украинцам грозит депортация: за что могут выслать из Польши, Германии, Чехии

15:36

Тяжелая борьба: сестра покойной Фриске сообщила о болезни

15:30

"Не ведитесь!": СБУ и боксер Усик рассказали детям, как не стать агентом РФ

15:20

Зарплаты чиновников космически выросли: кто получает более 100 тысяч в месяц

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
Настя КаменськихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять