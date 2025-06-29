Почему 30 июня нельзя работать на земле: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 30 июня
- Что нельзя делать 30 июня
- Народные приметы и традиции
В понедельник, 30 июня, верующие празднуют Собор 12 апостолов. Праздник всегда приходится на следующий день после чествования памяти апостолов Петра и Павла. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 30 июня
12 апостолов - это первые проповедники христианства, которые были лично призваны Христом и сопровождали его во время земного служения. Апостолы стали свидетелями его чудес, смерти и воскресения, а после вознесения Христа унесли его учение в мир.
"Собор" означает общую честь всех двенадцати апостолов, которые стали основой Церкви Христовой. Почитается единство и миссия апостолов: каждый из них проповедовал в разных странах и народах, часто мученически завершая свое служение. Праздник напоминает, что церковь - это общность веры, апостольского предания и духовной миссии, которая продолжается через поколение.
Что нельзя делать 30 июня
Нельзя работать на земле, в частности копать, пахать, сеять - земля в этот день "дышит пламенем", поэтому любое нарушение ее покоя может навлечь засуху или молнию.
Запрещается ссориться и ругаться - любая злоба в этот день открывает дверь для несчастья в доме, а сказанное в гневе слово может "материализоваться".
Не стоит начинать новые дела - то, что начнется 30 июня, будет иметь слабую почву.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- утренняя роса - к хорошей погоде и хорошему урожаю;
- ветер с юга - будет жара, с севера - до похолодания;
- если дождь с грозой - лето будет урожайным, особенно на ягоды и фрукты;
- много комаров и мошек вечером - к дождю в ближайшее время.
В народе 30 июня носило название Мануил Жарко. Название связано с тем, что в этот день почитается память святого мученика. Говорили: "На Мануила - ад из крыла", то есть жара наступает стремительно и надолго.
Именины 30 июня
Какие завтра именины: Иван, Назар, Петр, Мария, Марта, София.
Талисманом человека, рожденного 30 июня является драгоценный камень, обладающий немало энергетических свойств. В древности верили, что турмалин помогает сбалансировать энергию, а потому приносит в жизнь владельца гармонию.
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Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
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