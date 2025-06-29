Почему 30 июня нельзя работать на земле: какой церковный праздник

В народе 30 июня носило название Мануил Жарко. Название связано с тем, что в этот день почитается память святого мученика.

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Почему 30 июня нельзя работать на земле / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 30 июня

Что нельзя делать 30 июня

Народные приметы и традиции

В понедельник, 30 июня, верующие празднуют Собор 12 апостолов. Праздник всегда приходится на следующий день после чествования памяти апостолов Петра и Павла. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 30 июня

12 апостолов - это первые проповедники христианства, которые были лично призваны Христом и сопровождали его во время земного служения. Апостолы стали свидетелями его чудес, смерти и воскресения, а после вознесения Христа унесли его учение в мир.

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"Собор" означает общую честь всех двенадцати апостолов, которые стали основой Церкви Христовой. Почитается единство и миссия апостолов: каждый из них проповедовал в разных странах и народах, часто мученически завершая свое служение. Праздник напоминает, что церковь - это общность веры, апостольского предания и духовной миссии, которая продолжается через поколение.

Что нельзя делать 30 июня

Нельзя работать на земле, в частности копать, пахать, сеять - земля в этот день "дышит пламенем", поэтому любое нарушение ее покоя может навлечь засуху или молнию.

Запрещается ссориться и ругаться - любая злоба в этот день открывает дверь для несчастья в доме, а сказанное в гневе слово может "материализоваться".

Не стоит начинать новые дела - то, что начнется 30 июня, будет иметь слабую почву.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

утренняя роса - к хорошей погоде и хорошему урожаю;

ветер с юга - будет жара, с севера - до похолодания;

если дождь с грозой - лето будет урожайным, особенно на ягоды и фрукты;

много комаров и мошек вечером - к дождю в ближайшее время.

В народе 30 июня носило название Мануил Жарко. Название связано с тем, что в этот день почитается память святого мученика. Говорили: "На Мануила - ад из крыла", то есть жара наступает стремительно и надолго.

Именины 30 июня

Какие завтра именины: Иван, Назар, Петр, Мария, Марта, София.

Талисманом человека, рожденного 30 июня является драгоценный камень, обладающий немало энергетических свойств. В древности верили, что турмалин помогает сбалансировать энергию, а потому приносит в жизнь владельца гармонию.

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