Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Почему 30 июня нельзя работать на земле: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
29 июня 2025, 13:20
25
В народе 30 июня носило название Мануил Жарко. Название связано с тем, что в этот день почитается память святого мученика.
Почему 30 июня нельзя работать на земле
Почему 30 июня нельзя работать на земле / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 30 июня
  • Что нельзя делать 30 июня
  • Народные приметы и традиции

В понедельник, 30 июня, верующие празднуют Собор 12 апостолов. Праздник всегда приходится на следующий день после чествования памяти апостолов Петра и Павла. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 30 июня

12 апостолов - это первые проповедники христианства, которые были лично призваны Христом и сопровождали его во время земного служения. Апостолы стали свидетелями его чудес, смерти и воскресения, а после вознесения Христа унесли его учение в мир.

видео дня

"Собор" означает общую честь всех двенадцати апостолов, которые стали основой Церкви Христовой. Почитается единство и миссия апостолов: каждый из них проповедовал в разных странах и народах, часто мученически завершая свое служение. Праздник напоминает, что церковь - это общность веры, апостольского предания и духовной миссии, которая продолжается через поколение.

Что нельзя делать 30 июня

Нельзя работать на земле, в частности копать, пахать, сеять - земля в этот день "дышит пламенем", поэтому любое нарушение ее покоя может навлечь засуху или молнию.

Запрещается ссориться и ругаться - любая злоба в этот день открывает дверь для несчастья в доме, а сказанное в гневе слово может "материализоваться".

Не стоит начинать новые дела - то, что начнется 30 июня, будет иметь слабую почву.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • утренняя роса - к хорошей погоде и хорошему урожаю;
  • ветер с юга - будет жара, с севера - до похолодания;
  • если дождь с грозой - лето будет урожайным, особенно на ягоды и фрукты;
  • много комаров и мошек вечером - к дождю в ближайшее время.

В народе 30 июня носило название Мануил Жарко. Название связано с тем, что в этот день почитается память святого мученика. Говорили: "На Мануила - ад из крыла", то есть жара наступает стремительно и надолго.

Именины 30 июня

Какие завтра именины: Иван, Назар, Петр, Мария, Марта, София.

Талисманом человека, рожденного 30 июня является драгоценный камень, обладающий немало энергетических свойств. В древности верили, что турмалин помогает сбалансировать энергию, а потому приносит в жизнь владельца гармонию.

Вас также заинтересует:

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    праздник приметы календарь праздников церковный праздник
    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    Противопехотные мины будут разрешены: Зеленский подписал важный указ

    Противопехотные мины будут разрешены: Зеленский подписал важный указ

    13:43Война
    Удар по Львовщине: жителей просят не выходить из дома и закрыть окна, что случилось

    Удар по Львовщине: жителей просят не выходить из дома и закрыть окна, что случилось

    13:37Война
    О чем говорили Зеленский и Макрон на саммите НАТО - назван важный аспект

    О чем говорили Зеленский и Макрон на саммите НАТО - назван важный аспект

    13:18Война
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Цена перевалила за 500 гривен: в Украине безумно подорожал популярный продукт

    Цена перевалила за 500 гривен: в Украине безумно подорожал популярный продукт

    Карта Deep State онлайн за 29 июня: что происходит на фронте (обновляется)

    Карта Deep State онлайн за 29 июня: что происходит на фронте (обновляется)

    У премьера Франции нашли украинские корни - где в Украине жили его предки

    У премьера Франции нашли украинские корни - где в Украине жили его предки

    Киев мог потерять статус столицы: какой город должен был стать центром древней Руси

    Киев мог потерять статус столицы: какой город должен был стать центром древней Руси

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 июня (обновляется)

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 июня (обновляется)

    Последние новости

    13:43

    Противопехотные мины будут разрешены: Зеленский подписал важный указ

    13:37

    Удар по Львовщине: жителей просят не выходить из дома и закрыть окна, что случилось

    13:20

    Почему 30 июня нельзя работать на земле: какой церковный праздник

    13:18

    О чем говорили Зеленский и Макрон на саммите НАТО - назван важный аспект

    12:48

    Как долго вы будете жить: ответ кроется в дате рождения

    Евро почти по 50: почему подорожает топливо и что будет с курсом доллараЕвро почти по 50: почему подорожает топливо и что будет с курсом доллара
    12:45

    Любовный гороскоп на неделю с 30 июня по 6 июля

    12:40

    Визит Келлога в Минск: что задумали в Белом доме и при чем тут Джо БайденВидео

    11:51

    Вдова Мунфиша и мама Джуса рассказали о погибшем пилоте F-16 Максиме УстименкоФото

    11:49

    Украину раскалит до + 38 градусов: когда начнется настоящая жара

    Реклама
    11:34

    Гибель пилота F-16 Максима Устименко - Зеленский выдал важное поручениеВидео

    11:24

    Гороскоп Таро на неделю с 30 июня по 6 июля: у Овнов и Раков дела пойдут вверх

    10:58

    Летнее наступление России терпит неудачу - The Telegraph

    10:56

    Россия готовит мощные удары по Украине: какое новое оружие хочет применить враг

    10:35

    Китайский гороскоп на завтра 29 июня: Тиграм - недоразумения, Драконам - успех

    10:11

    Финансовый гороскоп на неделю с 30 июня по 6 июля

    09:46

    США не могли высадиться на Луну без украинца из Полтавы - историк раскрыл секретВидео

    09:45

    ВСУ сдерживают наступление РФ возле Покровска и Купянска - ОСГВ "Хортица"

    09:29

    РФ запустила 477 дронов и 60 ракет: детали массированной атаки по Украине

    09:28

    Гороскоп на неделю с 30 июня по 6 июля: Ракам - экономить, Рыбам - успех

    08:57

    Подделывать доллары стали чаще: как отличить фальшивку

    Реклама
    08:54

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 29 июня (обновляется)

    08:44

    Сделал все возможное: во время отражения атаки погиб летчик F-16 Максим Устименко

    08:27

    Карта Deep State онлайн за 29 июня: что происходит на фронте (обновляется)

    07:40

    Массированная атака РФ на Украину: под удар попало несколько областей, деталиФото

    07:10

    Загадка для гениев: надо найти настоящего отца ребенка за 5 секунд

    05:54

    Гороскоп на завтра 30 июня: Ракам - неожиданное сообщение, Водолеям - ссора

    05:32

    Какие страны самые безопасные в случае ядерного удара: блогерша удивила ответом

    04:35

    "Капучино" или "капучіно": какая ошибка постоянно преследует украинцевВидео

    03:30

    Дарят детям уверенность, поддержку и любовь: какие 4 знака лучшие родители

    02:30

    Гороскоп на июль 2025 для Львов: появится шанс, о котором вы даже не мечталиВидео

    01:27

    "Лукашенко косит под дурачка": эксперт объяснил "жабогадюкинг" в Беларуси

    28 июня, суббота
    23:45

    В РФ взлетели бомбардировщики Ту-95МС, в море ракетоносители: когда ждать ракет

    23:10

    Можно ли отдавать свои вещи другим: священник сказал, навлечете ли неприятностиВидео

    22:33

    Мощный удар ВСУ: взорваны склады боеприпасов РФ в Брянской области

    22:10

    Возможны ли неожиданности от ВСУ на территории России или Беларусимнение

    21:29

    Россияне штурмуют на новом направлении и нацелились на захват крупного города

    21:28

    РФ готовит "праздничный" массированный удар по Украине: уже атакуют БпЛА

    20:34

    Папа Римский Лев XIV на украинском языке сделал заявление о "бессмысленной войне"

    20:13

    Киев становится одной из опасных точек: западные СМИ о новой стратегии ударов РФ

    19:58

    Киев мог потерять статус столицы: какой город должен был стать центром древней РусиВидео

    Реклама
    19:33

    "Ненавидит меня": Фицо выдумал странную причину, чтобы не встречаться с Зеленским

    19:17

    РФ бьет новой бомбой-ракетой Гром-1: какие города Украины под угрозой

    18:34

    Черника не будет портиться до 5 недель: одно действие спасет ягоду от плесениВидео

    18:17

    США могут нанести мощный удар по РФ: названо главное условие и вероятные срокиВидео

    18:07

    У премьера Франции нашли украинские корни - где в Украине жили его предкиВидео

    18:02

    Кучеренко показалась без грамма макияжа и показала "индивидуальность"

    17:48

    Цена перевалила за 500 гривен: в Украине безумно подорожал популярный продукт

    17:37

    В День Конституции над оккупированной Херсонщиной взвился флаг Украины - деталиВидео

    17:27

    "Крым принадлежит России": вдова Навального зашкварилась скандальным заявлением

    16:42

    "Мы никогда не забудем": Кадыров отреагировал на слова Путина в сторону его сына

    Новости Украины
    Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
    Экономика
    ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
    Рецепты
    НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
    Поздравления
    С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
    Новости шоу бизнеса
    Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
    Лайфхаки и хитрости
    СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
    Мода и красота
    Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
    Культура
    Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять