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Почему 28 июня нельзя работать физически: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
27 июня 2025, 16:26
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28 июня запрещается ссориться, злословить - любое плохое слово вернется к вам.
28 июня: какой церковный праздник, что нельзя делать
28 июня: какой церковный праздник, что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 28 июня
  • Что нельзя делать 28 июня
  • Народные приметы и традиции

В субботу, 28 июня, верующие празднуют перенесение мощей святых бессеребренков Кира и Иоанна. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 28 июня

Святые Кир и Иоанн являются раннехристианскими мучениками, известными целителями. Они не брали денег за свою работу, помогая людям по примеру Иисуса Христа.

видео дня

Именно 28 июня состоялся перенос их мощей из города Канопуса (недалеко от Александрии) в Менут (Манутис) в новый храм. Инициатором переноса стал святой Кирилл Александрийский, патриарх, живший в V веке.

Что нельзя делать 28 июня

Не следует отказывать нуждающимся в помощи - Кир и Иван были бессеребренниками, а потому следует избегать алчности.

  • Нельзя работать физически - лучше посвятить день молитве.
  • Запрещается ссориться, злословить - любое плохое слово вернется к вам.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • теплый и сухой день - к погожему лету;
  • утром туман стелется низко по земле - будет большой урожай грибов;
  • дождит на Кира и Ивана - ждите переменную погоду в течение семи дней;
  • солнце садится в облака - на следующий день будет дождь;
  • пчелы вылетели из ульей утром - к теплому и сухому дню;
  • ветер в течение дня меняет направление - к неспокойному и переменчивому лету.

В народе 28 июня называлось Кир и Иван в честь двух мучеников и бессеребренников. Наши предки в этот день собирали целебные травы, а также молились святым за здоровье.

Именины 28 июня

Какие завтра именины: Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Юлиана.

Талисманом человека, рожденного 28 июня, является нефрит. В китайской традиции он олицетворял мудрость, духовную силу и бессмертие. До европейских стран нефрит дошел гораздо позже - только в XIX веке, когда его начали открывать для себя как культурное и декоративное достояние Востока.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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