Почему 27 июня нельзя слишком много говорить: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 27 июня
- Что нельзя делать 27 июня
- Народные приметы и традиции
В пятницу, 27 июня, верующие празднуют день памяти блаженного священномученика Николая (Чарнецкого). Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 27 июня
Николай Чарнецкий родился в 1884 году в Галиции. С детства отличался глубоким благочестием и стремлением к служению Богу. После обучения и рукоположения в священники он активно работал в церковной пастырской деятельности, заботясь о своих прихожанах.
В период жестоких репрессий против Украинской Греко-Католической Церкви в СССР (особенно в 1940-х годах) о. Николай остался верен своей вере и духовному призванию, несмотря на опасность.
По своей вере и несокрушимости в духовных убеждениях его арестовали и заключили в тюрьму. Он подвергся жестоким пыткам и преследованиям, но не отрекся от своей Церкви и веры во Христа. Умер в тюрьме 1959 года, став священномучеником, то есть мучеником за священный сан и веру.
Что нельзя делать 27 июня
Лучше воздержаться от конфликтов и ссор - день спокойный и споры могут стать причиной несчастий.
Не стоит сплетничать, слишком много говорить - разговоры могут навредить вашему благосостоянию.
Нельзя начинать новых дел - особенно если они требуют много энергии.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- небо ясное - к урожайному году;
- ветер с запада или юга - будет тепло без осадков;
- утром роса - к теплой и солнечной погоде;
- на рассвете тучи быстро плывут - ждите непогоду.
В народе 27 июня называлось Петровские вечерницы. В этот день и вечер часто проводили народные гуляния, песни, танцы.
Именины 27 июня
Какие завтра именины: Василий, Гаврило, Давид, Денис, Павел, Вера.
Талисманом человека, рожденного 27 июня, является изумруд. В народных верованиях этот камень знали как небесного целителя. С давних пор считалось, что изумруд дарит способность заглянуть в собственное будущее.
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Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
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