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Почему 27 июня нельзя слишком много говорить: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
26 июня 2025, 13:47
86
В народе 27 июня называлось Петровские вечерницы. В этот день и вечер часто проводили народные гуляния, песни, танцы.
Какой церковный праздник 27 июня
Какой церковный праздник 27 июня / коллаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 27 июня
  • Что нельзя делать 27 июня
  • Народные приметы и традиции

В пятницу, 27 июня, верующие празднуют день памяти блаженного священномученика Николая (Чарнецкого). Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 27 июня

Николай Чарнецкий родился в 1884 году в Галиции. С детства отличался глубоким благочестием и стремлением к служению Богу. После обучения и рукоположения в священники он активно работал в церковной пастырской деятельности, заботясь о своих прихожанах.

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В период жестоких репрессий против Украинской Греко-Католической Церкви в СССР (особенно в 1940-х годах) о. Николай остался верен своей вере и духовному призванию, несмотря на опасность.

По своей вере и несокрушимости в духовных убеждениях его арестовали и заключили в тюрьму. Он подвергся жестоким пыткам и преследованиям, но не отрекся от своей Церкви и веры во Христа. Умер в тюрьме 1959 года, став священномучеником, то есть мучеником за священный сан и веру.

Что нельзя делать 27 июня

Лучше воздержаться от конфликтов и ссор - день спокойный и споры могут стать причиной несчастий.

Не стоит сплетничать, слишком много говорить - разговоры могут навредить вашему благосостоянию.

Нельзя начинать новых дел - особенно если они требуют много энергии.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • небо ясное - к урожайному году;
  • ветер с запада или юга - будет тепло без осадков;
  • утром роса - к теплой и солнечной погоде;
  • на рассвете тучи быстро плывут - ждите непогоду.

В народе 27 июня называлось Петровские вечерницы. В этот день и вечер часто проводили народные гуляния, песни, танцы.

Именины 27 июня

Какие завтра именины: Василий, Гаврило, Давид, Денис, Павел, Вера.

Талисманом человека, рожденного 27 июня, является изумруд. В народных верованиях этот камень знали как небесного целителя. С давних пор считалось, что изумруд дарит способность заглянуть в собственное будущее.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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