Почему 27 июня нельзя слишком много говорить: какой церковный праздник

В народе 27 июня называлось Петровские вечерницы. В этот день и вечер часто проводили народные гуляния, песни, танцы.

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Какой церковный праздник 27 июня / коллаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 27 июня

Что нельзя делать 27 июня

Народные приметы и традиции

В пятницу, 27 июня, верующие празднуют день памяти блаженного священномученика Николая (Чарнецкого). Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 27 июня

Николай Чарнецкий родился в 1884 году в Галиции. С детства отличался глубоким благочестием и стремлением к служению Богу. После обучения и рукоположения в священники он активно работал в церковной пастырской деятельности, заботясь о своих прихожанах.

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В период жестоких репрессий против Украинской Греко-Католической Церкви в СССР (особенно в 1940-х годах) о. Николай остался верен своей вере и духовному призванию, несмотря на опасность.

По своей вере и несокрушимости в духовных убеждениях его арестовали и заключили в тюрьму. Он подвергся жестоким пыткам и преследованиям, но не отрекся от своей Церкви и веры во Христа. Умер в тюрьме 1959 года, став священномучеником, то есть мучеником за священный сан и веру.

Что нельзя делать 27 июня

Лучше воздержаться от конфликтов и ссор - день спокойный и споры могут стать причиной несчастий.

Не стоит сплетничать, слишком много говорить - разговоры могут навредить вашему благосостоянию.

Нельзя начинать новых дел - особенно если они требуют много энергии.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

небо ясное - к урожайному году;

ветер с запада или юга - будет тепло без осадков;

утром роса - к теплой и солнечной погоде;

на рассвете тучи быстро плывут - ждите непогоду.

В народе 27 июня называлось Петровские вечерницы. В этот день и вечер часто проводили народные гуляния, песни, танцы.

Именины 27 июня

Какие завтра именины: Василий, Гаврило, Давид, Денис, Павел, Вера.

Талисманом человека, рожденного 27 июня, является изумруд. В народных верованиях этот камень знали как небесного целителя. С давних пор считалось, что изумруд дарит способность заглянуть в собственное будущее.

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