Почему 26 июня запрещается выполнять грязную работу: какой церковный праздник

В народе 26 июня носило название Давид Струминь. В этот день наши предки связывали с водой и росой.

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26 июня: какой церковный праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: unsplash

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Какой завтра церковный праздник

Что нельзя делать 26 июня

Народные приметы и традиции

В четверг, 26 июня, верующие празднуют день памяти святого преподобного Давида Солунского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой завтра церковный праздник

Давид Солунский - христианский подвижник VI века, известный как столбник, аскет и чудотворец, подвизавшийся вблизи города Солунь (современные Салоники, Греция).

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Святой Давид еще смолоду избрал монашество, поступив в обитель близ Солуни, где провел несколько лет в молитвах, посте и послушании. Его желанием было достичь еще высшего духовного совершенства, поэтому он подражал подвигу святых столбников: построил себе небольшую келью под открытым небом на миндальном дереве, где прожил три года, не сходя с места, в непрерывной молитве.

Этот подвиг, с одной стороны, проявлял его недюжинную духовную выносливость, с другой - привлекал к нему многих людей, которые приходили за советом, исцелением и духовной поддержкой.

После трех лет подвига, святой Давид, по откровению Божию, сошел с дерева и поселился в келье у храма святого Феодора в Фессалонике. Он продолжал вести строгую аскетическую жизнь, имея дар исцеления, прозорливости и чудотворения.

Однажды, по просьбе фессалоникийских жителей и по благословению архиепископа, преподобный Давид отправился в Константинополь, чтобы вступиться перед императором за город, страдавший от притеснений со стороны местных властей. Согласно житию, император Юстиниан I, услышав слова святого, был глубоко тронут его смирением и святостью и исполнил его просьбу.

Преподобный Давид успокоился в мире. Его честные мощи прославились бессчетными чудесами. Сохраняются они в монастыре святого Теодора в Фессалонике. Святой почитается как покровитель Фессалоник, а также пример безграничного доверия к Богу.

Что нельзя делать 26 июня

Нельзя злословить, ссориться - святой Давид был примером смирения.

Не следует отказывать ближнему в помощи - вас постигнет беда.

Запрещается выполнять грязную работу - могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

26 июня гремит - на долгую непогоду;

дождь на Давида - к хорошему урожаю зерновых;

на деревьях много росы утром - день будет солнечным;

день ясный и сухой - лето будет хорошее, но осень сухая и холодная;

много комаров и мошек вечером - завтра будет жарко.

В народе 26 июня носило название Давид Струминь. В этот день наши предки связывали с водой и росой. Говорили, что в этот день "Давид встряхивает воду на ниву", поэтому дождь на 26 июня считался благословенным.

Именины 26 июня

Какие завтра именины: Борис, Николай, Остап, Роман, Кристина.

Талисманом человека, рожденного 26 июня, является лунный камень. Этот камень назвали лунным из-за его уникального, нежного сияния, напоминающего серебристо-голубой свет полной луны.

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