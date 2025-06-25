Почему 26 июня запрещается выполнять грязную работу: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой завтра церковный праздник
- Что нельзя делать 26 июня
- Народные приметы и традиции
В четверг, 26 июня, верующие празднуют день памяти святого преподобного Давида Солунского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой завтра церковный праздник
Давид Солунский - христианский подвижник VI века, известный как столбник, аскет и чудотворец, подвизавшийся вблизи города Солунь (современные Салоники, Греция).
Святой Давид еще смолоду избрал монашество, поступив в обитель близ Солуни, где провел несколько лет в молитвах, посте и послушании. Его желанием было достичь еще высшего духовного совершенства, поэтому он подражал подвигу святых столбников: построил себе небольшую келью под открытым небом на миндальном дереве, где прожил три года, не сходя с места, в непрерывной молитве.
Этот подвиг, с одной стороны, проявлял его недюжинную духовную выносливость, с другой - привлекал к нему многих людей, которые приходили за советом, исцелением и духовной поддержкой.
После трех лет подвига, святой Давид, по откровению Божию, сошел с дерева и поселился в келье у храма святого Феодора в Фессалонике. Он продолжал вести строгую аскетическую жизнь, имея дар исцеления, прозорливости и чудотворения.
Однажды, по просьбе фессалоникийских жителей и по благословению архиепископа, преподобный Давид отправился в Константинополь, чтобы вступиться перед императором за город, страдавший от притеснений со стороны местных властей. Согласно житию, император Юстиниан I, услышав слова святого, был глубоко тронут его смирением и святостью и исполнил его просьбу.
Преподобный Давид успокоился в мире. Его честные мощи прославились бессчетными чудесами. Сохраняются они в монастыре святого Теодора в Фессалонике. Святой почитается как покровитель Фессалоник, а также пример безграничного доверия к Богу.
Что нельзя делать 26 июня
Нельзя злословить, ссориться - святой Давид был примером смирения.
Не следует отказывать ближнему в помощи - вас постигнет беда.
Запрещается выполнять грязную работу - могут возникнуть проблемы со здоровьем.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- 26 июня гремит - на долгую непогоду;
- дождь на Давида - к хорошему урожаю зерновых;
- на деревьях много росы утром - день будет солнечным;
- день ясный и сухой - лето будет хорошее, но осень сухая и холодная;
- много комаров и мошек вечером - завтра будет жарко.
В народе 26 июня носило название Давид Струминь. В этот день наши предки связывали с водой и росой. Говорили, что в этот день "Давид встряхивает воду на ниву", поэтому дождь на 26 июня считался благословенным.
Именины 26 июня
Какие завтра именины: Борис, Николай, Остап, Роман, Кристина.
Талисманом человека, рожденного 26 июня, является лунный камень. Этот камень назвали лунным из-за его уникального, нежного сияния, напоминающего серебристо-голубой свет полной луны.
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Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
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