Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Почему 26 июня запрещается выполнять грязную работу: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
25 июня 2025, 12:14
36
В народе 26 июня носило название Давид Струминь. В этот день наши предки связывали с водой и росой.
26 июня: какой церковный праздник и что нельзя делать
26 июня: какой церковный праздник и что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

  • Какой завтра церковный праздник
  • Что нельзя делать 26 июня
  • Народные приметы и традиции

В четверг, 26 июня, верующие празднуют день памяти святого преподобного Давида Солунского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой завтра церковный праздник

Давид Солунский - христианский подвижник VI века, известный как столбник, аскет и чудотворец, подвизавшийся вблизи города Солунь (современные Салоники, Греция).

видео дня

Святой Давид еще смолоду избрал монашество, поступив в обитель близ Солуни, где провел несколько лет в молитвах, посте и послушании. Его желанием было достичь еще высшего духовного совершенства, поэтому он подражал подвигу святых столбников: построил себе небольшую келью под открытым небом на миндальном дереве, где прожил три года, не сходя с места, в непрерывной молитве.

Этот подвиг, с одной стороны, проявлял его недюжинную духовную выносливость, с другой - привлекал к нему многих людей, которые приходили за советом, исцелением и духовной поддержкой.

После трех лет подвига, святой Давид, по откровению Божию, сошел с дерева и поселился в келье у храма святого Феодора в Фессалонике. Он продолжал вести строгую аскетическую жизнь, имея дар исцеления, прозорливости и чудотворения.

Однажды, по просьбе фессалоникийских жителей и по благословению архиепископа, преподобный Давид отправился в Константинополь, чтобы вступиться перед императором за город, страдавший от притеснений со стороны местных властей. Согласно житию, император Юстиниан I, услышав слова святого, был глубоко тронут его смирением и святостью и исполнил его просьбу.

Преподобный Давид успокоился в мире. Его честные мощи прославились бессчетными чудесами. Сохраняются они в монастыре святого Теодора в Фессалонике. Святой почитается как покровитель Фессалоник, а также пример безграничного доверия к Богу.

Что нельзя делать 26 июня

Нельзя злословить, ссориться - святой Давид был примером смирения.

Не следует отказывать ближнему в помощи - вас постигнет беда.

Запрещается выполнять грязную работу - могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • 26 июня гремит - на долгую непогоду;
  • дождь на Давида - к хорошему урожаю зерновых;
  • на деревьях много росы утром - день будет солнечным;
  • день ясный и сухой - лето будет хорошее, но осень сухая и холодная;
  • много комаров и мошек вечером - завтра будет жарко.

В народе 26 июня носило название Давид Струминь. В этот день наши предки связывали с водой и росой. Говорили, что в этот день "Давид встряхивает воду на ниву", поэтому дождь на 26 июня считался благословенным.

Именины 26 июня

Какие завтра именины: Борис, Николай, Остап, Роман, Кристина.

Талисманом человека, рожденного 26 июня, является лунный камень. Этот камень назвали лунным из-за его уникального, нежного сияния, напоминающего серебристо-голубой свет полной луны.

Вас также заинтересует:

Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    праздник приметы календарь праздников церковный праздник
    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    Склад боеприпасов РФ взлетел в воздух: подняли авиацию, территория в осаде

    Склад боеприпасов РФ взлетел в воздух: подняли авиацию, территория в осаде

    13:09Война
    Летняя жара снова накроет Украину: где разогреет до +34 градусов

    Летняя жара снова накроет Украину: где разогреет до +34 градусов

    12:18Синоптик
    Волонтерская помощь со взрывчаткой: в Харькове агентка РФ подорвала военных

    Волонтерская помощь со взрывчаткой: в Харькове агентка РФ подорвала военных

    11:25Украина
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Карта Deep State онлайн за 25 июня: что происходит на фронте (обновляется)

    Карта Deep State онлайн за 25 июня: что происходит на фронте (обновляется)

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 июня (обновляется)

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 июня (обновляется)

    4 знака зодиака, у которых любовь как в кино: кто любит страстно и горячо

    4 знака зодиака, у которых любовь как в кино: кто любит страстно и горячо

    Гороскоп на завтра 26 июня: Стрельцам - особенная встреча, Близнецам - трудности

    Гороскоп на завтра 26 июня: Стрельцам - особенная встреча, Близнецам - трудности

    Доллар полетел вниз, евро установил исторический рекорд: новый курс на 25 июня

    Доллар полетел вниз, евро установил исторический рекорд: новый курс на 25 июня

    Последние новости

    13:13

    Взрослый мужчина: как выглядит внебрачный сын Меладзе и Джанабаевой

    13:09

    Склад боеприпасов РФ взлетел в воздух: подняли авиацию, территория в осаде

    12:57

    "Я был на грани": Брэд Питт впервые признался в алкоголизме

    12:48

    Почему в английском "ты" и "вы" - одно слово

    12:18

    Летняя жара снова накроет Украину: где разогреет до +34 градусов

    Загородний: США рубят щупальца России – Иран и Беларусь, рост цен на нефть РФ не спасетЗагородний: США рубят щупальца России – Иран и Беларусь, рост цен на нефть РФ не спасет
    12:14

    Почему 26 июня запрещается выполнять грязную работу: какой церковный праздник

    12:09

    Вырвано сердце: Тоня Матвиенко рассказала, почему хотела уйти от МирзоянаВидео

    11:54

    "Неприятные звоночки": как Трамп будет действовать в отношении РФ после Ирана

    11:41

    2 признака того, что уже можно копать молодую картошку

    Реклама
    11:39

    Гороскоп Таро на завтра 26 июня: Овнам - предупреждение, Ракам - происшествие

    11:35

    Неожиданное перевоплощение: Зеленский впервые надел костюмВидео

    11:25

    Волонтерская помощь со взрывчаткой: в Харькове агентка РФ подорвала военных

    11:23

    РФ прорывается в опасной точке: в ОСУВ "Хортица" сделали важное заявление

    10:53

    Удары Шахедов по Украине и Ближний Восток: Данилов объяснил взаимосвязь

    10:43

    Китайский гороскоп на завтра 26 июня: Тиграм - следить за деньгами, Крысам - мудрость

    10:37

    Путинские деньги - на ПВО для Украины: Британия закупит для Киева сотни ракет

    10:33

    На фронте начался масштабный бунт: где солдаты выступили против командования

    09:48

    Украину ждет тяжелое лето: в НАТО сказали, где будет наступать армия РФ

    09:37

    4 знака зодиака, которым предстоит судьбоносная встреча до конца 2025 года

    09:23

    Не выезжал из Украины - получишь 24 тысячи: ЦПД предупредил о новой схеме обмана

    Реклама
    09:17

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 июня (обновляется)

    09:10

    Иран проиграл войну, США и Израиль будут выдвигать ему жесткие требования - Данилов

    09:01

    Карта Deep State онлайн за 25 июня: что происходит на фронте (обновляется)

    08:54

    Вовлечен в производство БпЛА: дроны атаковали важный завод в РФВидео

    08:21

    Военному бюджету Путина готовят удар: появились детали

    08:19

    СМИ узнали, что удары по Ирану не уничтожили его ядерную программу, Трамп разбушевался

    08:10

    Трампа ждет новая бедамнение

    07:10

    Чем отличаются два льва: надо иметь "острые глаза", чтобы найти ответ быстро

    07:00

    Ночью РФ атаковала Харьков и Запорожье: есть разрушения, пострадали людиФотоВидео

    06:10

    Как в РФ случился полный провал сторожевых кораблеймнение

    05:53

    Гороскоп на завтра 26 июня: Стрельцам - особенная встреча, Близнецам - трудности

    05:34

    Как легко почистить гору молодого картофеля за три минуты - лайфхак

    04:36

    Потеряете свое счастье: что нельзя делать 25 июня, приметы

    04:35

    Как сказать "бархат" на украинском: учитель объяснилаВидео

    04:05

    Не имеет ничего общего с деньгами: историк раскрыл истинное значение слова "хабар"

    03:47

    РФ давит повсюду на фронте: в ВСУ назвал летнюю цель РФ

    03:30

    Есть ли угроза "ковровых бомбардировок" Киева: генерал о сценарии новых обстрелов

    02:40

    Как избавиться от сорняков с помощью картона: простой лайфхак для дачников

    01:46

    "Это не прихоть заправщиков": почему АЗС запрещают наливать топливо в пластиковую тару

    01:30

    "Мне нравилось быть папой": Джонни Депп разбил сердца фанатов признанием о детях

    Реклама
    00:54

    "Ничего не помогает": Wellboy борется с психическим расстройством и вернулся к "запрещенке"

    00:34

    Дома в огне, дети под завалами: трагическая ночь на Сумщине глазами семьи из эпицентра атакиЭксклюзив

    00:33

    Трамп возвращается: Ермак раскрыл детали предстоящей встречи с Зеленским

    24 июня, вторник
    23:55

    Жена Остапчука похвасталась шикарным подарком от ведущего

    23:52

    Черствый хлеб снова станет мягким и хрустящим за 10 минут: гениальный способ блогера

    23:34

    Не только санкции: какие еще сюрпризы готовят Макрон и Зеленский для Кремля

    22:44

    Секрет роскошных роз: садовод рассказал, как обрезать их для пышного цветенияВидео

    22:42

    Россия попытается окружить Сумы: чиновник НАТО раскрыл данные разведок

    22:40

    Куда делся Янукович: Слава Каминская "поймала" беглого президента на Канарах

    22:07

    Когда начинается грибной сезон: как и когда собирать грибы правильно

    Новости Украины
    Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
    Новости шоу бизнеса
    Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
    Мода и красота
    Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
    Лайфхаки и хитрости
    Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
    Интересное
    Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
    Культура
    Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
    Поздравления
    С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
    Экономика
    Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
    Рецепты
    Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять