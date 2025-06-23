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Почему 24 июня нельзя купаться в открытых водоемах: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
23 июня 2025, 18:45
113
В народе 24 июня носило название Ивана Купала. Это один из самых больших народных праздников украинцев.
24 июня: какой церковный праздник, что нельзя делать
24 июня: какой церковный праздник, что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 24 июня
  • Что нельзя делать 24 июня
  • Народные приметы и традиции

Во вторник, 24 июня, верующие празднуют Рождество святого Иоанна Крестителя. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 24 июня

Иоанн Креститель, также называемый Предтечей, родился за полгода до Иисуса Христа. Его родители: Захария (священник) и Елизавета. Они были праведниками, но долго не могли зачать ребенка.

видео дня

Однажды перед Захарием предстал архангел Гавриил и возвестил, что у супругов родится сын, который приготовит людей к приходу Мессии. Захария усомнился, что получил от Господа немоту до рождения ребенка.

На восьмой день после обрезания Захарий назвал своего сына Иоанном. И тогда священник снова заговорил.

Иоанн Креститель считается одним из величайших пророков. Именно он крестил Иисуса Христа в реке Иордане.

Что нельзя делать 24 июня

Нельзя физически работать - это важный церковный праздник.

Не следует купаться в открытых водоемах - в народе верили, что русалка может затянуть ко дну.

После восхода солнца запрещается собирать целебные травы - они становятся ядовитыми.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • солнечная и ясная погода - будет сухое лето и большой урожай зерновых;
  • утром туман - ждите большое количество грибов в лесу;
  • дождь на Ивана - до влажного лета;
  • утром много росы на траве - к большому урожаю огурцов;
  • 24 июня сыро и облачно - к затяжной зиме.

В народе 24 июня носило название Ивана Купала. Это один из самых больших народных праздников украинцев. В народе говорили: "погода на Ивана - на весь июль указывает". Девушки плели венки и пускали их по воде, гадая на будущий брак.

Именины 24 июня

Какие завтра именины: Андрей, Богдан, Иван, Константин, Лука, Александр, Мария, Фаина.

Талисманом человека, рожденного 24 июня, является соколиный глаз. Этот камень отличается уникальным визуальным эффектом, создающим впечатление живого, зоркого глаза сокола. С давних времен его считали источником магической силы и могучим оберегом от зла.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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