Почему 24 июня нельзя купаться в открытых водоемах: какой церковный праздник

В народе 24 июня носило название Ивана Купала. Это один из самых больших народных праздников украинцев.

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24 июня: какой церковный праздник, что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 24 июня

Что нельзя делать 24 июня

Народные приметы и традиции

Во вторник, 24 июня, верующие празднуют Рождество святого Иоанна Крестителя. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 24 июня

Иоанн Креститель, также называемый Предтечей, родился за полгода до Иисуса Христа. Его родители: Захария (священник) и Елизавета. Они были праведниками, но долго не могли зачать ребенка.

видео дня

Однажды перед Захарием предстал архангел Гавриил и возвестил, что у супругов родится сын, который приготовит людей к приходу Мессии. Захария усомнился, что получил от Господа немоту до рождения ребенка.

На восьмой день после обрезания Захарий назвал своего сына Иоанном. И тогда священник снова заговорил.

Иоанн Креститель считается одним из величайших пророков. Именно он крестил Иисуса Христа в реке Иордане.

Что нельзя делать 24 июня

Нельзя физически работать - это важный церковный праздник.

Не следует купаться в открытых водоемах - в народе верили, что русалка может затянуть ко дну.

После восхода солнца запрещается собирать целебные травы - они становятся ядовитыми.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

солнечная и ясная погода - будет сухое лето и большой урожай зерновых;

утром туман - ждите большое количество грибов в лесу;

дождь на Ивана - до влажного лета;

утром много росы на траве - к большому урожаю огурцов;

24 июня сыро и облачно - к затяжной зиме.

В народе 24 июня носило название Ивана Купала. Это один из самых больших народных праздников украинцев. В народе говорили: "погода на Ивана - на весь июль указывает". Девушки плели венки и пускали их по воде, гадая на будущий брак.

Именины 24 июня

Какие завтра именины: Андрей, Богдан, Иван, Константин, Лука, Александр, Мария, Фаина.

Талисманом человека, рожденного 24 июня, является соколиный глаз. Этот камень отличается уникальным визуальным эффектом, создающим впечатление живого, зоркого глаза сокола. С давних времен его считали источником магической силы и могучим оберегом от зла.

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