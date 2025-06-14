Почему 15 июня нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник

15 июня запрещается работать физически - церковь советует избегать тяжелого труда руками.

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15 июня: какой церковный праздник, что нельзя делать / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Кратко:

Какой церковный праздник 15 июня

Что нельзя делать 15 июня

Народные приметы и традиции

В воскресенье, 15 июня, верующие празднуют день памяти святого пророка Амоса. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 15 июня

Амос родился в деревне Фокуа, расположенной к югу от Вифлеема. Был пастухом и бережным сокомором (смотритель за фиговыми деревьями). Получил непосредственный призыв от Бога стать пророком.

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Хотя Амос был иудеем, Господь призвал его проповедовать в Северном царстве Израиля, в частности, в город Вефиль, где находился основной языческий центр израильтян. За смелые проповеди пророк претерпел немало гонений. Первосвященник Вефиля обвинил его в мятеже против царя. Пророка убили люди сына царя Израиля Иеровоама II.

Что нельзя делать 15 июня

Не следует начинать важные дела - они могут не дать желаемого результата.

Нельзя сплетничать, ругаться, ссориться - пророк Амос выступал против несправедливости.

Запрещается работать физически - церковь советует избегать тяжелого труда руками.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

утром обильная роса будет богатый урожай;

ясный и солнечный день - до жаркого и сухого лета;

сильный ветер - неурожай на зерновые;

дождь - июль также будет дождливым;

на Амоса ясная ночь - будет большой урожай грибов.

В народе 15 июня носило название Амос Громовержец. Если в этот день раздавался гром и шли грозы, то их наши предки воспринимали как наказание за свои грехи. Верили, что пророк Амос призвал гром с небес, потому что в своих пророчествах говорил о Божьем суде и наказании.

Именины 15 июня

Какие завтра именины: Григорий, Михаил, Семен, Федор.

Талисманом человека, рожденного 15 июня, является гелиотроп. Он настраивает на честную карьеру, помогая сосредоточиться на действительно важнейших жизненных целях и не распылять энергию на другое.

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