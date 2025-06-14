Почему 15 июня нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник

Кратко:
- Какой церковный праздник 15 июня
- Что нельзя делать 15 июня
- Народные приметы и традиции
В воскресенье, 15 июня, верующие празднуют день памяти святого пророка Амоса. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 15 июня
Амос родился в деревне Фокуа, расположенной к югу от Вифлеема. Был пастухом и бережным сокомором (смотритель за фиговыми деревьями). Получил непосредственный призыв от Бога стать пророком.
Хотя Амос был иудеем, Господь призвал его проповедовать в Северном царстве Израиля, в частности, в город Вефиль, где находился основной языческий центр израильтян. За смелые проповеди пророк претерпел немало гонений. Первосвященник Вефиля обвинил его в мятеже против царя. Пророка убили люди сына царя Израиля Иеровоама II.
Что нельзя делать 15 июня
Не следует начинать важные дела - они могут не дать желаемого результата.
Нельзя сплетничать, ругаться, ссориться - пророк Амос выступал против несправедливости.
Запрещается работать физически - церковь советует избегать тяжелого труда руками.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- утром обильная роса будет богатый урожай;
- ясный и солнечный день - до жаркого и сухого лета;
- сильный ветер - неурожай на зерновые;
- дождь - июль также будет дождливым;
- на Амоса ясная ночь - будет большой урожай грибов.
В народе 15 июня носило название Амос Громовержец. Если в этот день раздавался гром и шли грозы, то их наши предки воспринимали как наказание за свои грехи. Верили, что пророк Амос призвал гром с небес, потому что в своих пророчествах говорил о Божьем суде и наказании.
Именины 15 июня
Какие завтра именины: Григорий, Михаил, Семен, Федор.
Талисманом человека, рожденного 15 июня, является гелиотроп. Он настраивает на честную карьеру, помогая сосредоточиться на действительно важнейших жизненных целях и не распылять энергию на другое.
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Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
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