"У кого больше, тот и победит": в NYT назвали условие победы Украины в войне

Командир экипажа рассказал NYT, что на своей позиции он получает 20 снарядов в день по сравнению с 80 снарядами прошлым летом.

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Украина страдает из-за дефицита боеприпасов / Коллаж: Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Силы обороны Украины страдают от серьезного дефицита боеприпасов и вынуждены сильно экономить снаряды для артиллерии. Это связано с длительной задержкой военной помощи от США, так как именно Штаты были крупнейшим поставщиком боеприпасов для ВСУ.

Как пишет издание New York Times со ссылкой на артиллериста Владислава Сломинского, в бою все решает артиллерия.

"У кого ее больше, тот и победит", — сказал он.

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На данный момент артиллерии больше у российских сил. Украина же испытывает дефицит из-за задержек финансирования помощи в Конгрессе США.

"Артиллерийские боеприпасы необходимы для удержания линии до тех пор, пока оборонительные укрепления не будут завершены и этим летом не начнется ожидаемое российское наступление", — отмечает издание.

По словам журналистов, Россия имела артиллерийское преимущество на протяжении всей полномасштабной войны. Ситуация начала меняться только в прошлом году. Как оценивают аналитики, сейчас РФ производит как минимум в пять раз больше артиллерийских выстрелов, чем Украина.

"Нельзя ожидать, что люди будут сражаться без боеприпасов", — сказал журналистам военный аналитик Шведского агентства оборонных исследований Йохан Норберг.

Представитель штата Огайо в Палате представителей Конгресса США республиканец Майк Тернер заявил, что представители американских военных и разведки ясно дали понять, что Украина не сможет продержаться дольше.

"Мы находимся на критическом этапе, который начинает влиять не только на моральный дух украинцев, но и на саму их способность сражаться", — сказал Тернер.

Издание пишет, что огромный ущерб ситуации на фронте наносит не только общая нехватка боеприпасов, но и дисбаланс в имеющихся в наличии типах снарядов. Так, сейчас у Украины достаточно кассетных боеприпасов, эффективных против пехоты, но мало осколочно-фугасных снарядов, которые лучше подходят для уничтожения наступающих танков и другой бронетехники.

Нехватка минометных снарядов вынудила украинских командиров обратиться к более тяжелым артиллерийским снарядам, которых не хватает.

В то же время российские военные разработали относительно эффективную тактику штурма линий траншей в условиях отсутствия тяжелой артиллерии у Сил обороны Украины. Оккупанты используют масштабные артиллерийские обстрелы, атаки живой силы и авиационные бомбы. При этом самолеты находятся вне зоны досягаемости украинской ПВО.

"В преддверии ожидаемого наступления Россия пополнила свои ряды новобранцами и призывниками, не прибегая к массовой мобилизации", — пишет издание.

На прошлой неделе российские войска продвинулись к ключевой линии траншей и бункеров к западу от города Авдеевка, который Россия захватила в феврале 2024 года. По данным Института изучения войны, недавно российские войска осуществили одно из крупнейших за последние несколько месяцев наземных нападений на украинские позиции в этом районе.

"Если бы произошла еще одна такая атака, у артиллерийского расчета закончились бы боеприпасы до прибытия новых припасов", - пишут журналисты.

Командир экипажа, сержант Александр Андриенко рассказал NYT, что на своей позиции он получает 20 снарядов в день по сравнению с 80 снарядами прошлым летом.

"Если пакет помощи будет одобрен Конгрессом, украинские военные могут рассчитывать на новую порцию снарядов. В противном случае, лучшей надеждой на артиллерийские боеприпасы является инициатива чешского правительства закупать снаряды на мировом оружейном рынке и передавать их Украине", - отмечает издание.

Военная помощь от США Украине - последние новости

США не могут выделить новое финансирование для помощи Украине с осени 2023 года. Это связано с разногласиями между республиканцами и демократами по вопросам защиты границы, финансирование которой вошло в пакет с помощью Украине, Израилю и Тайваню.

Президент США Байден публично оказывал давление на республиканцев в Палате представителей, чтобы они приняли пакет помощи Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский также лоббировал республиканцев. В частности, у него состоялся телефонный разговор с Майком Джонсоном, в котором он обрисовал, насколько важен пакет помощи для Украины.

Палата представителей Конгресса США вернется с каникул 9 апреля и, вероятно, рассмотрит законопроект о военной помощи Украине. Документ может включать "некоторые важные нововведения". В частности, Майк Джонсон заявил о возможности предоставления кредита Украине.

Глава Офиса президента Андрей Ермак уверен, что Конгресс США примет новый пакет помощи Украине. Он надеется, что это произойдет уже в апреле, поскольку Украины приближается к критическому моменту.

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