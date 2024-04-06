"У кого больше, тот и победит": в NYT назвали условие победы Украины в войне

Силы обороны Украины страдают от серьезного дефицита боеприпасов и вынуждены сильно экономить снаряды для артиллерии. Это связано с длительной задержкой военной помощи от США, так как именно Штаты были крупнейшим поставщиком боеприпасов для ВСУ.
Как пишет издание New York Times со ссылкой на артиллериста Владислава Сломинского, в бою все решает артиллерия.
"У кого ее больше, тот и победит", — сказал он.
На данный момент артиллерии больше у российских сил. Украина же испытывает дефицит из-за задержек финансирования помощи в Конгрессе США.
"Артиллерийские боеприпасы необходимы для удержания линии до тех пор, пока оборонительные укрепления не будут завершены и этим летом не начнется ожидаемое российское наступление", — отмечает издание.
По словам журналистов, Россия имела артиллерийское преимущество на протяжении всей полномасштабной войны. Ситуация начала меняться только в прошлом году. Как оценивают аналитики, сейчас РФ производит как минимум в пять раз больше артиллерийских выстрелов, чем Украина.
"Нельзя ожидать, что люди будут сражаться без боеприпасов", — сказал журналистам военный аналитик Шведского агентства оборонных исследований Йохан Норберг.
Представитель штата Огайо в Палате представителей Конгресса США республиканец Майк Тернер заявил, что представители американских военных и разведки ясно дали понять, что Украина не сможет продержаться дольше.
"Мы находимся на критическом этапе, который начинает влиять не только на моральный дух украинцев, но и на саму их способность сражаться", — сказал Тернер.
Издание пишет, что огромный ущерб ситуации на фронте наносит не только общая нехватка боеприпасов, но и дисбаланс в имеющихся в наличии типах снарядов. Так, сейчас у Украины достаточно кассетных боеприпасов, эффективных против пехоты, но мало осколочно-фугасных снарядов, которые лучше подходят для уничтожения наступающих танков и другой бронетехники.
Нехватка минометных снарядов вынудила украинских командиров обратиться к более тяжелым артиллерийским снарядам, которых не хватает.
В то же время российские военные разработали относительно эффективную тактику штурма линий траншей в условиях отсутствия тяжелой артиллерии у Сил обороны Украины. Оккупанты используют масштабные артиллерийские обстрелы, атаки живой силы и авиационные бомбы. При этом самолеты находятся вне зоны досягаемости украинской ПВО.
"В преддверии ожидаемого наступления Россия пополнила свои ряды новобранцами и призывниками, не прибегая к массовой мобилизации", — пишет издание.
На прошлой неделе российские войска продвинулись к ключевой линии траншей и бункеров к западу от города Авдеевка, который Россия захватила в феврале 2024 года. По данным Института изучения войны, недавно российские войска осуществили одно из крупнейших за последние несколько месяцев наземных нападений на украинские позиции в этом районе.
"Если бы произошла еще одна такая атака, у артиллерийского расчета закончились бы боеприпасы до прибытия новых припасов", - пишут журналисты.
Командир экипажа, сержант Александр Андриенко рассказал NYT, что на своей позиции он получает 20 снарядов в день по сравнению с 80 снарядами прошлым летом.
"Если пакет помощи будет одобрен Конгрессом, украинские военные могут рассчитывать на новую порцию снарядов. В противном случае, лучшей надеждой на артиллерийские боеприпасы является инициатива чешского правительства закупать снаряды на мировом оружейном рынке и передавать их Украине", - отмечает издание.
Военная помощь от США Украине - последние новости
США не могут выделить новое финансирование для помощи Украине с осени 2023 года. Это связано с разногласиями между республиканцами и демократами по вопросам защиты границы, финансирование которой вошло в пакет с помощью Украине, Израилю и Тайваню.
Президент США Байден публично оказывал давление на республиканцев в Палате представителей, чтобы они приняли пакет помощи Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский также лоббировал республиканцев. В частности, у него состоялся телефонный разговор с Майком Джонсоном, в котором он обрисовал, насколько важен пакет помощи для Украины.
Палата представителей Конгресса США вернется с каникул 9 апреля и, вероятно, рассмотрит законопроект о военной помощи Украине. Документ может включать "некоторые важные нововведения". В частности, Майк Джонсон заявил о возможности предоставления кредита Украине.
Глава Офиса президента Андрей Ермак уверен, что Конгресс США примет новый пакет помощи Украине. Он надеется, что это произойдет уже в апреле, поскольку Украины приближается к критическому моменту.
Контрнаступление ВСУ 2024
В феврале в интервью Fox News президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Украина планирует не только обороняться, но и готовить новое контрнаступление.
По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский разрабатывает два варианта плана относительно того, как действовать дальше в случае получения помощи от США и в случае ее отсутствия.
Вооруженные силы Украины в 2025 году проведут контрнаступательную операцию, если государство выстоит и удержит оборону в 2024-м. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Руководитель комитета по европейским делам в Бундестаге Антон Хофрайтер считает, что Украина не сможет одержать победу над агрессором Россией в ближайшее время, однако ВСУ способны будут выиграть войну в 2025 году при необходимом уровне военной поддержки со стороны производителей оружия в Европе.
Главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании Энтони Радакин заявил, что Украина не сможет перехватить инициативу на поле боя в течение еще нескольких месяцев. Контрнаступление ВСУ маловероятно как минимум до позднего лета. По его словам, ситуация на фронте изменится, когда Запад согласует новые шаги по поддержке Украины.
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