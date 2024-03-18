У ВСУ заканчиваются боеприпасы, защитники вынуждены отступать - Кирби

Из-за значительного дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены отходить на вторую и третью линии обороны на Донбассе.

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У ВСУ серьезный дефицит боеприпасов на фронте / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Ситуация на Донбассе обостряется. Из-за отсутствия военной помощи у украинских защитников заканчиваются боеприпасы. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби во время интервью ABC News.

Он отметил, что США следует срочно предоставить эту помощь. Также он акцентировал на том, что передача вооружения Киеву не ставит под угрозу нацбезопасность Америки. По словам Кирби, администрация президента США ведет диалог со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном и его соратниками для ускорения выделения помощи Украине.

Из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны.

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"У них (защитников Украины, - Ред.) на Донбассе заканчиваются боеприпасы, и теперь они отступают на вторую и третью линии обороны, поскольку россияне продолжают пытаться продвинуться на запад...", - сказал Кирби.

Приостановка военной помощи США для Украины - история вопроса 6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США. Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

Ситуация с помощью США Украине

Сенат США в середине февраля проголосовал помощь Украине на сумму более 60 миллиардов долларов. После этого документ был отправлен в нижнюю палату - Палату представителей. Там республиканцы заблокировали инициативу под предлогом отсутствия решения проблемы с ситуацией на границе Мексики.

Украине придется решать, за какие города бороться, если не будет военной помощи США, сказала представительница Пентагона Сабрина Сингх. В таком случае все зависит от ресурсов украинского государства.

США объявили первый пакет помощи Украине в этом году: в Белом доме 12 марта заявили, что Киеву окажут поддержку на 300 миллионов долларов. Украина получит и ракеты ATACMS дальностью 160 километров.

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