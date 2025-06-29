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Самые короткие отношения: Мурат Налчаджиоглу расстался с девушкой-тренером

Анна Подгорная
29 июня 2025, 14:43
178
Налчаджиоглу и Оверковская завершили свой стремительный роман, подозревают в Сети.
Мурат Налчаджиоглу, Людмила Оверковская
Мурат Налчаджиоглу личная жизнь - бизнесмен и Людмила Оверковская расстались / коллаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca, instagram.com/overkovskaja

Кратко:

  • В начале апреля Мурат Налчаджиоглу представил свою новую девушку
  • В конце июня пару заподозрили в расставании

В конце мая турецко-украинский бизнесмен Мурат Налчаджиоглу попал в больницу, где ему сделали операцию. Он восстанавливался более двух недель, и даже свое 48-летие встречал в больничной палате.

В этот период его поддержкой была Людмила Оверковская - фитнес-тренер и возлюбленная Налчаджиоглу. Свой новый роман Мурат раскрыл в начале апреля - пара вместе отдыхала, работала, а бизнесмен осыпал избранницу роскошными подарками.

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Однако уже в конце июня пару заподозрили в расставании: из личных блогов Налчаджоглу и Оверковской исчезли их совместные фото и комментарии с признаниями в любви. Людмилу спрашивают в комментариях, что происходит в ее отношениях с Муратом, однако оба партнера пока от объяснений воздерживаются.

Мурат Налчаджиоглу, Людмила Оверковская
В начале мая Мурат Налчаджиоглу и Людмила Оверковская отпраздновали ее День рождения на Тенерифе / instagram.com/overkovskaja
Людмила Оверковская
А почти два месяца спустя Людмила Оверковская не хочет даже комментировать отношения с бывшим возлюбленным / instagram.com/overkovskaja

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Кто такой Мурат Налчаджиоглу?

Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

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