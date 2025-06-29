Противопехотные мины будут разрешены: Зеленский подписал важный указ

Главное:
- Зеленский подписал указ о выходе из Оттавской конвенции
- Она запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин
- Этот вопрос еще должны рассмотреть в Верховной Раде
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о выходе государства из Оттавской конвенции. Об этом сообщил секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.
Он отметил, Оттавская конвенция - это международный договор, запрещающий применение, накопление и производство противопехотных мин.
По его словам, реальность войны давно требовала от Украины выйти из Оттавской конвенции.
"Россия не является стороной этой конвенции и массово применяет мины против наших военных и гражданских. Мы не можем оставаться связанными в условиях, когда враг не имеет никаких ограничений", - подчеркнул нардеп.
Костенко также добавил, что вопрос о выходе Украины из конвенции должен быть еще рассмотрен в Верховной Раде.
"Законодательное закрепление этого решения должно окончательно вернуть Украине право на эффективную защиту своей территории", - подытожил он.
Напомним, как сообщал Главред, 27 июня президент Украины Владимир Зеленский провел стратегическое совещание, посвященное дроновым технологиям и их производству в Украине. По его словам, ключевая цель - производить максимум именно таких типов дронов, которые нужны на передовой и для защиты городов.
Также известно, что Зеленский поручил повысить выплаты украинским военнослужащим. Он ввел в действие решение СНБО относительно приоритетов бюджета на 2026-2028 годы. Главный акцент в нем именно на финансирование нацбезопасности и обороны.
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Что такое Оттавская конвенция?
Оттавская конвенция - конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. Это международное соглашение, направленное на прекращение использования противопехотных мин как одного из средств вооруженной борьбы. Украина подписала конвенцию в феврале 1999 года в Нью-Йорке. Ратификация договора Верховной Радой состоялась 18 мая 2005 года, пишет Википедия.
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