Противопехотные мины будут разрешены: Зеленский подписал важный указ

Отмечается, что реальность войны давно требовала от Украины выйти из Оттавской конвенции.

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Выход Украины из Оттавской конвенции / коллаж: Главред, фото: Офис президента, 31 отдельная механизированная бригада

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Зеленский подписал указ о выходе из Оттавской конвенции

Она запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин

Этот вопрос еще должны рассмотреть в Верховной Раде

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о выходе государства из Оттавской конвенции. Об этом сообщил секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.

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Он отметил, Оттавская конвенция - это международный договор, запрещающий применение, накопление и производство противопехотных мин.

По его словам, реальность войны давно требовала от Украины выйти из Оттавской конвенции.

"Россия не является стороной этой конвенции и массово применяет мины против наших военных и гражданских. Мы не можем оставаться связанными в условиях, когда враг не имеет никаких ограничений", - подчеркнул нардеп.

Костенко также добавил, что вопрос о выходе Украины из конвенции должен быть еще рассмотрен в Верховной Раде.

"Законодательное закрепление этого решения должно окончательно вернуть Украине право на эффективную защиту своей территории", - подытожил он.

Напомним, как сообщал Главред, 27 июня президент Украины Владимир Зеленский провел стратегическое совещание, посвященное дроновым технологиям и их производству в Украине. По его словам, ключевая цель - производить максимум именно таких типов дронов, которые нужны на передовой и для защиты городов.

Также известно, что Зеленский поручил повысить выплаты украинским военнослужащим. Он ввел в действие решение СНБО относительно приоритетов бюджета на 2026-2028 годы. Главный акцент в нем именно на финансирование нацбезопасности и обороны.

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Что такое Оттавская конвенция? Оттавская конвенция - конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. Это международное соглашение, направленное на прекращение использования противопехотных мин как одного из средств вооруженной борьбы. Украина подписала конвенцию в феврале 1999 года в Нью-Йорке. Ратификация договора Верховной Радой состоялась 18 мая 2005 года, пишет Википедия.

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